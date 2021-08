Mentre da noi si va avanti a colpi di sollecitazioni, avvertimenti e divieti, ecco il luogo dove se ci vacciniamo possiamo vincere automobili, viaggi e denaro. Il colosso Amazon ha ideato un sistema vecchio come il Mondo per incentivare i dipendenti a vaccinarsi: la lotteria. Ecco come funzionerà, la notizia arriva dalla Redazione Cultura e Società di ProiezionidiBorsa.

Il boss dei viaggi intergalattici ha fretta

Jeff Bezos, imprenditore statunitense multimilionario, fondatore di Amazon, la più grande società di commercio elettronico al Mondo, ha fretta di mettere in sicurezza il suo staff. Perché ora vuole concentrare le sue energie sullo sviluppo di Blue Origin, la società attiva nei voli spaziali che ci porterà in crociera ad ammirare il pianeta dall’alto.

Ecco il posto dove se ci vacciniamo possiamo vincere automobili, viaggi e denaro

Ma ora è tempo di vaccinazioni. Dunque, il colosso di Beacon Hill nei pressi di Seattle, ha inaugurato una lotteria con un montepremi di due mln di dollari dedicata ai dipendenti USA che dimostreranno di aver ricevuto il siero. Tutti coloro che si iscriveranno, potranno vincere 2 assegni da 500 mila dollari, 6 assegni da 100 mila dollari, 5 automobili e 5 buoni vacanze. Qualcuno di loro potrà realizzare un sogno impossibile. Come venire in Europa a divertirsi per la fashion week. O comprare un’isola privata. A proposito queste sono le isole italiane in vendita che costano come un attico a Milano.

La lotteria che fa miracoli

La corsa alla somministrazione è già scattata. Il colosso di Seattle aveva già insistito per far vaccinare più dipendenti possibile, visto che la maggior parte delle sue attività prevedono molti contatti diretti tra le persone e lo smart working è davvero pochissimo. Non appena dato l’annuncio, i presidi di vaccinazione all’interno della multinazionale, ma anche in molte città, sono stati presi d’assalto. Con i dipendenti convinti a suon di premi si sono presentati, infatti, anche i loro familiari.

Già vaccinati oltre mille dipendenti

“Crediamo che il miglior modo per proteggere i nostri lavoratori in prima linea e le comunità dalla diffusione del COVID-19, sia attraverso le vaccinazioni” spiega la società. “Siamo orgogliosi di aver organizzato oltre 1.100 sessioni di vaccinazioni all’interno delle nostre strutture in modo da rendere semplice il processo per i nostri dipendenti e le loro famiglie”, aggiunge. Noi italiani possiamo aderire a questa entusiasmante iniziativa? Sì, ma solo se viviamo negli Usa e lavoriamo per il più grande negozio del Mondo. E ovviamente andiamo a vaccinarci. Altrimenti dobbiamo sperare in un decreto d’urgenza meno deprimente di quelli che ci piovono in testa tutti i giorni.

Draghi ha sbagliato concorso

In Italia, infatti, si va avanti spediti ma non certo allegri per centrare il traguardo di metà popolazione vaccinata con due dosi. Perché proseguono le polemiche e la caccia ai no vax. Forse era meglio lanciare la lotteria dei vaccini, invece che la lotteria degli scontrini. Ci sono in giro, infatti, molti over 60 che pensano di potercela fare a superare la pandemia restando semplicemente rintanati a casa. Sono molte anche le resistenze tra i portatori di allergie e intolleranze, i giovani e i lavoratori stranieri residenti o domiciliati in Italia. Intanto le terapie intensive degli ospedali hanno ripreso a lavorare e il 90% dei ricoverati, ma anche dei deceduti, riguarda proprio persone che non hanno voluto aderire alla campagna vaccinale.