Mangiare bene e fare una dieta equilibrata può avere degli effetti positivi sul nostro benessere fisico e psicologico. Molte ricerche sostengono come ci siano alcuni alimenti che, oltre a fare bene, possono aiutare a prevenire alcune malattie come i tumori.

Al contrario ci sono alimenti che possono, invece, far aumentare il rischio di formazioni di tumori e noi della Redazione di ProiezionidiBorsa ne abbiamo scritto. Ad esempio in questo articolo abbiamo mostrato come pochi sanno che questi 4 cibi aumentano il rischio di tumori al colon. Nelle prossime righe vedremo come proprio su tale argomento, questo gustoso piatto di cipolle abbassa la glicemia prevenendo il tumore al colon.

Ci stiamo riferendo alla deliziosa salsa dolce di cipolle rosse. Prima di parlare di questo piatto e come si prepara è bene fare alcune precisazioni di carattere nutrizionale.

Questo gustoso piatto di cipolle abbassa la glicemia prevenendo il tumore al colon

Perché può far abbassare la glicemia e prevenire il tumore al colon? Come la mela, la cipolla contiene la quercetina cioè una molecola molto utile per prevenire il cancro al colon.

Inoltre, questa permette di controllare i livelli di glucosio nel sangue e quindi aiuta a tenere bassa la glicemia. Detto ciò vediamo come preparare questo gustoso piatto. Serviranno questi ingredienti:

200 grammi di zucchero integrale di canna;

1 arancia rossa;

500 grammi di cipolle rosse.

Ecco i passaggi per preparare il piatto.

Preparazione del piatto

Prima di tutto si devono affettare molto finemente le cipolle e si dovranno poi stufare in una casseruola che sia però antiaderente. Aggiungere 3 cucchiai d’acqua e cuocere per circa 10 minuti.

Fatto questo si deve aggiungere lo zucchero integrale di canna e cuocere per almeno altri 20 minuti. Poi si deve spremere l’arancia e aggiungere il succo alle cipolle e aspettare ancora una ventina di minuti.

Nel frattempo, grattugiare un po’ di buccia dell’arancia sulle cipolle in cottura. Fatto tutto questo la salsa è pronta per essere servita.

2 utili consigli

Ovviamente se la consistenza ancora non risulta buona bisogna proseguire con la cottura a fiamma lenta e dolce. È importante fare molta attenzione a che tutto non si bruci e non diventi di sapore amaro.

Inoltre, può sembrare assurdo proporre un piatto dolce contro la glicemia alta ma come sempre il consiglio migliore che danno gli esperti è questo: fare attenzione alla qualità e alla quantità degli alimenti che si mangiano.

