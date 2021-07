In estate le alte temperature fanno venire voglia di mangiare qualcosa di fresco e leggero per non sentirsi appesantiti. Tanti sono i piatti da poter preparare durante questa stagione da potersi portare anche a mare e consumare tra un bagno e un altro.

Uno fra tutto ad esempio il melone che può essere mangiato in diversi modi.

Nelle prossime righe spiegheremo un piatto delizioso fatto con un ortaggio che molti conoscono. Pochi resisteranno al gusto delle zucchine preparate in questo modo originale e fresco.

Parliamo dei rotolini di zucchine con robiola e prosciutto crudo, un piatto buono sia da vedere che da mangiare soprattutto in questo periodo.

Innanzitutto serviranno i seguenti ingredienti utili a preparare circa 12 rotolini: 120 g di prosciutto crudo, 2 zucchine e 100 g di robiola. Poi serviranno pepe nero, erba cipollina e po’ di sale fino.

La preparazione è molto semplice e per prima cosa occorre lavare le zucchine e spuntarle da tutti e due i lati. Poi usando un coltello bisogna tagliare 12 fette di uno spessore circa di 2-3 mm l’una.

Poi si deve ungere e scaldare la griglia e adagiarvi sopra le fettine. La cottura non deve essere molto lunga, circa 5 minuti prima di girarli dall’altro lato.

Cotte le fettine di zucchine si possono mettere temporaneamente da parte su un vassoio preparato precedentemente.

A questo punto mettere la robiola in una ciotola e con una forchetta schiacciarla leggermente e condirla con il pepe, il sale e l’erba cipollina. Preparato il composto va spalmato sulle zucchine grigliate.

L’ultimo passaggio prima di servire a tavola i rotolini di zucchine

Infine, aggiungere la fettina di prosciutto crudo e arrotolare il tutto. Ecco quindi che si avranno dei buonissimi rotoli di zucchina da gustare con amici freschi e veloci da preparare.

Un utile consiglio per rendere il tutto anche più raffinato e quello di usare l’erba cipollina come uno spago per chiudere i rotolini.

In questo modo sembrerà di avere non dei rotoli ma dei pacchetti di zucchina pronti da mangiare.

