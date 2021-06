È sorprendente quante fette di pane e quanti grammi di pasta si possono mangiare ogni giorno con la camminata veloce a digiuno per 30 minuti.

I più fortunati e felici sono infatti proprio i soggetti che quotidianamente dedicano parte del proprio tempo all’attività motoria. Anche semplicemente camminando si ottengono benefici straordinari a cui difficilmente si riesce a rinunciare. In più la camminata non comporta un grande dispendio economico per l’acquisto dell’attrezzatura. “Ecco secondo gli esperti le scarpe più comode da comprare con pochi soldi per camminare ogni giorno 1 ora e combattere il mal di schiena”. Non occorrono iscrizioni in palestra, né certificati agonistici quanto piuttosto un po’ di costanza e entusiasmo per ritrovarsi in una condizione di salute migliore.

Del resto davvero “È incredibile in quanto tempo si può abbassare il colesterolo cattivo e quanto bisogna camminare per far diminuire i valori senza farmaci”. E altrettanto straordinari sono i risultati e gli obiettivi che si raggiungono in merito alla perdita di peso. Chi pratica con costanza la camminata riesce ad avere un girovita più sottile, a rassodare cosce e glutei e ad abbassare i livelli della pressione. Inoltre può seguire un regime alimentare corretto e sano senza imporsi inutili privazioni e sacrifici soprattutto per quel che riguarda il consumo di carboidrati. Ecco quanto pane e pasta può mangiare chi cammina per 30minuti ogni giorno soprattutto se digiuno.

Ecco quanto pane e pasta può mangiare chi cammina per 30 minuti

Secondo le linee guida per una dieta sana è necessario inserire le giuste quantità di alimenti per fornire energia e attivare i processi metabolici. Chi sostiene sforzi fisici e pratica attività aerobica come corsa e camminata deve assumere una percentuale di carboidrati pari al 55/60% del fabbisogno calorico quotidiano. Ciò perché i carboidrati garantiscono l’assunzione di fibre e rappresentano la fonte più importante da cui l’organismo attinge energia per muoversi.

Al ritorno da una camminata di almeno 30 minuti a passo sostenuto si possono quindi consumare fino a 50/60 grammi di pane di segale o integrale. “Ecco i 3 tipi di pane con meno calorie e carboidrati e il più basso indice glicemico per chi soffre di colesterolo cattivo e diabete”. E in più si possono inserire fino a 80 grammi di pasta ai cereali, al farro o integrale anche a pranzo purché il condimento sia leggero. Non sono infatti i carboidrati a far aumentare la circonferenza dell’addome quanto la vita sedentaria, il consumo di cibi grassi e di bevande alcoliche. Si consiglia tuttavia di rivolgersi ad un nutrizionista esperto che potrà stilare un piano alimentare adeguato all’età e ad altri parametri specifici di ciascun soggetto.

