Chi sceglie con cura i cibi si chiede quale sia il pane più salutare, ricco di vitamine e minerali e con un apporto calorico modesto. Poiché è tra gli alimenti che consumiamo ogni giorno conviene capire che i valori nutrizionali cambiano a seconda delle farine con cui lo si impasta. Il pane più comune ed anche più economico contiene farina raffinata, tipo 00 e lievito di birra ed ha 289 calorie su 100 grammi. Se si utilizzano invece farine di grani antichi o cereali integrali si ottiene un pane più dietetico e facilmente digeribile che non crea gonfiore addominale. Ecco i 3 tipi di pane con meno calorie e carboidrati e il più basso indice glicemico per chi soffre di colesterolo e diabete.

Chi vuole evitare i picchi glicemici e combatte contro l’ipercolesterolemia deve necessariamente abbandonare alcune cattive abitudini alimentari. Il cammino verso uno stato di salute soddisfacente inizia proprio a tavola e continua praticando sport o semplicemente camminando. Del resto “È incredibile in quanto tempo si può abbassare il colesterolo cattivo e quanto bisogna camminare per far diminuire i valori senza farmaci”. In un regime alimentare sano non può certo mancare l’apporto dei carboidrati che provengono da pasta, cereali e pane. La varietà di pane che oggi è possibile acquistare pone dei dubbi in merito a quale scegliere e quale risulti il più dietetico e salutare.

Ecco i 3 tipi di pane con meno calorie e carboidrati e il più basso indice glicemico per chi soffre di colesterolo cattivo e diabete

Anzitutto conviene evitare il consumo di pane bianco con farina 00 e privilegiare quelle con indice glicemico assai modesto. Si pensi ad esempio al frumento integrale, alla farina di orzo, grano saraceno, kamut, miglio o ceci. Assai consigliato per diabetici è il pane di avena che con un indice glicemico pari a 40 contiene fibre solubili per contrastare l’ipercolesterolemia.

Altrettanto benefico perché povero di zuccheri e ricco di composti fenolici è il pane di segale che peraltro favorisce il transito intestinale. Infine il terzo tipo di pane da consigliare in caso di diabete o ipercolesterolemia è quello realizzato con una miscela di cereali. A conferma di ciò giungono le raccomandazioni delle più importanti istituzioni sanitarie mondiali che suggeriscono il consumo di cereali integrali e non raffinati. Secondo i risultati di innumerevoli studi scientifici basterebbero infatti 48 grammi di cereali integrali al giorno per poter beneficiare degli effetti positivi del consumo di alimenti non raffinati. Ecco i 3 tipi di pane con meno calorie e carboidrati e il più basso indice glicemico per chi soffre di colesterolo cattivo e diabete.

Approfondimento

I 5 formaggi più magri che possono mangiare i diabetici, gli intolleranti al lattosio e chi ha il colesterolo alto

(Ricordiamo di leggere attentamente le avvertenze riguardo al presente articolo, consultabili qui»)