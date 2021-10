Ecco quali libri novità 2021 leggere in treno o in aereo per un tragitto entusiasmante

La lettura stimola l’immaginazione e la fantasia, è un modo per crescere a livello personale e per imparare cose nuove. Leggere ci catapulta in un Mondo parallelo dove i personaggi che immaginiamo, quando sfogliamo le pagine, diventano realtà. Magari potrebbe capitare di fantasticare su di noi, e noi stessi ne diventiamo i protagonisti. Insomma, leggere fa bene alla mente, poiché l’allena, nonché allo spirito.

Ottobre e novembre sono i mesi che danno l’avvio alle scie delle feste: c’è Halloween e il giorno di Ognissanti. Magari in questi giorni decidiamo di partire per qualche giorno e cosa facciamo solitamente durante il viaggio? Ecco quali libri novità del 2021 leggere in treno o in aereo per un tragitto entusiasmante.

INVESTI NEL MERCATO IMMOBILIARE CON UN RENDIMENTO POTENZIALE FINO AL 13,13%

Puoi partire da soli 500 euro! SCOPRI DI PIÙ

“Per niente al mondo” di Ken Follet

Autore molto amato e scrittore di libri di successo, non possiamo perderci questo racconto molto attuale. “Per niente al mondo”, infatti, ci catapulta non in un Mondo parallelo esistito nel passato ma in un Mondo pressappoco odierno. Ken Follet ambienta il suo racconto in un’epoca costernata da crisi globale, tanto pericolosa quanto la guerra che si potrebbe dichiarare da un momento all’altro. Un po’ come la nostra situazione a seguito della pandemia da Covid 19.

Ken Follet non ci ha mai deluso e sicuramente non lo farà con questo libro, dal momento in cui parla di una situazione condivisa non solo da noi italiani ma da tutto il Mondo. La pandemia ha distrutto una società sotto tutti i profili, vi è stata una vera e propria crisi che, ancora, non si è risanata del tutto. Il libro ci terrà incollati fino all’ultima pagina, davvero da non perdere.

“Figlia della cenere” di Ilaria Tuti

Questo libro parla di una donna, forse schiava del suo passato. Un passato che non vuole ricordare, dove non vuole scavare. Tutti abbiamo qualcosa del nostro passato che non vogliamo riesumare. L’abbiamo nascosto talmente bene che ci siamo dimenticati addirittura il nascondiglio. Ma se fossimo costretti a scavare sotto la cenere, lo faremmo? Magari ci sono cose che non sappiamo e che spiegherebbero il perché una determinata situazione sia avvenuta. Questo è quello che succede alla donna protagonista del libro. Un commissario che dovrà fare i conti con assassini e indagini sul suo passato.

“Il sole nasce per tutti” di Lucia Gravante

Diventata famosa per l’interpretazione della figura della “sorvegliante” al Collegio, il programma televisivo, Lucia Gravante esordisce con un libro. “Il sole nasce per tutti” è un’autobiografia in cui tutti possiamo rispecchiarci. L’adolescenza è il periodo più delicato e non sempre è stato roseo o come lo immaginavamo da piccoli. Questo descrive la Gravante: le sue sensazioni e le sue difficoltà nel farsi accettare. Ma il libro accende un barlume di speranza quando vi è sempre qualcuno disposto ad aiutare.

Ecco quali libri novità 2021 leggere in treno o in aereo per un tragitto entusiasmante

Questi libri, ognuno a modo proprio e ciascuno diverso dall’altro, sono talmente belli nel loro genere che non possiamo farceli scappare. Leggerli in aereo e in treno ci lascerà un’emozione dentro che affronteremo il viaggio con sensazioni diverse.