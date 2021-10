Quando arrivano i primi freddi, li accusiamo di svariati problemi di stagione come il raffreddore, la pelle screpolata o i capelli spenti e sfibrati.

Se è pur vero che le basse temperature hanno le loro colpe, c’è da dire che noi stessi commettiamo alcuni errori che ci penalizzano. Non ci vestiamo abbastanza, dimentichiamo nel cassetto la crema idratante e ignoriamo che alcuni semplici gesti possono compromettere il benessere del cuoio capelluto. Di seguito, questi sono i segreti che tutti dovrebbero conoscere per rimediare alle cattive abitudini che danneggiano i nostri capelli.

Molti di noi lo immagineranno, ma è bene ripeterlo: le alte temperature del phon non sono esattamente un toccasana. Per ammortizzare il colpo sarebbero sufficienti un ultimo risciacquo con acqua fredda o uno spray termo protettore.

La salute dei capelli passa anche attraverso la scelta della federa

È invece meno risaputo che sono da preferire le federe in raso o in seta a quelle in cotone grezzo, ritenute troppo aggressive per i capelli più fragili.

Attenzione a queste azioni davvero banali

Vietato poi spazzolare poco delicatamente i nostri capelli, torturarli continuamente con elastici e mollette o tamponarli energicamente in fase di asciugatura. Sono tutte azioni comuni e davvero banali, ma ripetute con costanza generano micro traumi per il nostro cuoio capelluto.

L’importanza di una corretta alimentazione

Infine, secondo alcune ricerche e studi, anche alcuni cibi come il caffè, la carne rossa o gli zuccheri industriali tenderebbero a rovinare i capelli.

Non solo la salute del nostro organismo allora, ma anche quella del cuoio capelluto dipende in parte da un’alimentazione corretta. Non si tratta solo di ingerire cibi sani, ma anche di usarli come base per maschere revitalizzanti.

Abbiamo già visto come la zucca possa rappresentare un ottimo ricostituente per i capelli, ma ci sono altri alimenti comuni utili a questo scopo.

Generalmente immancabile nel nostro frigo è ad esempio il limone, che, unito a latte e miele, ben si presta ad una maschera rigenerante.

Il limone

L’acido citrico è infatti in grado di disinfettare i follicoli piliferi, eliminando così la forfora. Inoltre, grazie alle sue proprietà riesce a ripristinare il corretto pH del capello, conferendogli maggiore forza e luminosità.

Il miele

Il miele sarebbe invece ottimo per nutrire in profondità i nostri capelli: li rigenera e li rende morbidi.

I latticini

A questo punto, possiamo scegliere di usare latte o yogurt. Entrambi contengono proteine e nutrienti che non solo rinvigoriscono i capelli, ma li aiutano a svilupparsi in termini di volume e lunghezza.

Mescolando questi 3 semplici ingredienti otterremo una maschera da lasciare in posa per non più di 30 minuti sui capelli asciutti. Si può poi procedere con risciacquo e consueto lavaggio.

Da provare per capelli forti e setosi anche durante i mesi freddi.