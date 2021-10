Generalmente, il mondo degli spettatori d‘animazione di un certo tipo si divide in due grandi gruppi. Il primo è quello che ritiene che prodotti di questo genere siano solo dei semplici, talvolta banali, cartoni animati in Tv. Il secondo, invece, va matto per l’umorismo tagliente e libero dal politicamente corretto e rimane affascinato dalla lettura che certe opere danno della società.

Se abbiamo amato Simpson e Griffin non possiamo perderci anche queste 3 serie su Netflix

A dare il via a quella che oggi potremmo definire “animazione per adulti” è stata senz’altro la famiglia gialla più famosa d’America: i Simpson.

INVESTI NEL MERCATO IMMOBILIARE CON UN RENDIMENTO POTENZIALE FINO AL 13,13%

Puoi partire da soli 500 euro! SCOPRI DI PIÙ

Dal 1987 gli episodi dell’iconica famiglia di Springfield sono in onda con episodi memorabili e senza esclusioni di battute sagaci nei confronti di nessuno.

Nel 2000, poi, conquistano gli appassionati del genere i Griffin, che hanno fatto irruzione nelle nostre case con la loro irriverenza, tuttavia, irresistibile.

Beh, se abbiamo amato Simpson e Griffin non possiamo perderci anche queste 3 serie su Netflix.

Rick and Morty

Partita nel 2016, oggi siamo arrivati alla quinta stagione, ognuna delle quali, prevede 10 episodi da 20 minuti circa. La serie ha come protagonista lo scienziato strampalato Rick, l’uomo più intelligente dell’universo e capace di ogni invenzione, accompagnato dal nipote Morty.

Le puntate si svolgono negli universi paralleli che Rick è in grado di raggiungere e, ognuna di esse, è meravigliosamente folle.

Ogni episodio, è ricco di citazioni cinematografiche (una leccornia per gli appassionati) e di sarcasmo senza sconti per nessuno.

BoJack Horseman

Se Esopo dava voce agli animali nelle sue fiabe, in BoJack Horseman, questi assumono sembianze umane ma tutt’altro che fiabesche. Questa serie parla del declino di una star delle serie televisive anni ’90 (BoJack) ormai caduta nel dimenticatoio. Tra citazioni hollywoodiane e battute demenziali il vero focus è sulle debolezze umane, sulle paure e le insicurezze, sulla solitudine e sull’egoismo di cui molti, inavvertitamente, sono capaci.

Una vera perla di animazione che sa far ridere a crepapelle e, altrettanto spesso, toccare temi delicati con grande sensibilità.

Inside Job

Sono da poco usciti i primi 10 episodi di questa nuova serie disponibili su Netflix. Il pretesto è geniale perché basato su tutte le bufale e le fake news che hanno invaso l’informazione mondiale negli ultimi anni. La serie è ambientata a Washington dove, sotto la Casa Bianca, è situata la sede del vero governo mondiale che si occupa di insabbiare “scomode verità”. Il finto sbarco sulla luna, i rettiliani, l’omicidio Kennedy, fino a stabilire il prezzo dei titoli di borsa in base al risultato di riti esoterici. Siamo solo alla prima stagione ma, stando agli indici di gradimento del pubblico, è probabile che ne vedremo una seconda nei prossimi mesi.

Spuntini alla TV

Infine se abbiamo voglia di qualcosa di buono da gustare davanti alla TV ma siamo a corto di tempo, questi 2 dolci facilissimi pronti in meno di un minuto sono quel che serve.