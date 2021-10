Come ben sappiamo l’autunno è la stagione preferita di molti: inizia il freddo, le piogge si intensificano, si indossano dei capi comodi e di stile, ma è soprattutto la stagione delle castagne. Sembra incredibile ma delle castagne non si butta via niente.

Queste, infatti, contengono vitamine e sali minerali che rappresentano degli alleati di bellezza. L’acqua di cottura delle castagne sembrerebbe essere un ottimo rimedio contro la pelle grassa e la dermatite. Anche se consigliamo sempre di consultare il proprio medico o dermatologo.

Le castagne sono ottime anche per la preparazione di tantissime ricette; dai primi ai secondi fino alla deliziosa marmellata di castagne, in cui vi è un piccolo segreto affinché risulti ancora più dolce. Il team di ProiezionidiBorsa si è già occupato dell’argomento sulla raccolta delle castagne da nord a sud alla ricerca dei luoghi migliori in cui è possibile fare scorpacciata fino a dicembre.

Tra questi vi è un luogo davvero splendido, molto famoso e dalla posizione strategica. Questo luogo immerso nella natura campana è perfetto per un weekend tra castagne IGP e tartufi neri.

Montella

Montella si trova in provincia di Avellino ed è vicino al Parco Regionale Monti Picentini. È un comune immerso nella natura poiché se vicino ha il Parco, altrettanto vicino ha montagne e sorgenti. Tanto che fa parte della comunità montana Terminio Cervialto.

La cittadina di Montella non è bella solo per la sua natura ma anche per il paesaggio e per la storia. È possibile vedere, infatti, tanti monumenti di interesse che appartengono ad epoche diverse. Come il ponte romano della Lavandaia sul fiume Calore, gli edifici risalenti al XVI secolo e quelli del ‘900, il complesso monumentale del Monte, le strutture religiose da cui è possibile ammirare l’immensa bellezza del panorama dall’alto. Appartengono al territorio di Montella anche grotte e cascate.

Insomma, per chi ama la natura a 360° gradi ed è appassionato di storia, di cultura e di buon cibo Montella è perfetta per trascorrere un weekend autunnale all’insegna del relax. Famosa è, inoltre, la sua castagna: l’unica e inimitabile Castagna di Montella I.G.P. (Indicazione Geografica Protetta).

Accanto a Montella vi è un altro comune facente parte dello stesso territorio: Bagnoli Irpino, famoso per il suo meraviglioso Lago Laceno e soprattutto per il tartufo nero. Sembrerebbe che ogni anno proprio ad ottobre ci sia una sagra dedicata proprio a questi prodotti molto pregiati.

Insomma non c’è cosa migliore che trascorrere il weekend in totale relax, ammirando le bellezze del nostro Paese, della natura e gustando alimenti dal sapore unico.