Ecco 3 libri imperdibili per farsi una cultura e stare meglio con se stessi

Leggere un libro può cambiare la vita, nel vero senso della parola. Una parola, una frase letta al momento giusto, possono aiutarci a vedere la vita in modo diverso.

Ci sono libri creati per farci sognare con storie fantastiche e immaginarie, o per farci rabbrividire, o per aiutarci semplicemente a crescere. Oggi approfondiremo il racconto di 3 libri da non perdere, e che tutti dovremmo aver letto almeno una volta nella vita.

Parleremo di 3 cult, molto diversi tra loro per genere e trama, ma che hanno segnato intere generazioni di persone. Partiamo subito alla scoperta di questi pilastri della cultura, a dir poco famosissimi.

Ecco 3 libri imperdibili per farsi una cultura da avere nella nostra libreria personale

Partiamo da una storia incredibile, quella raccontata in “Shantaram” di Gregory David Roberts. Il capolavoro dello scrittore australiano si basa sulla sua esperienza diretta. Racconta la storia di un giovane Roberts, che viene condannato a 19 anni di prigionia dopo aver eseguito diverse rapine a mano armata. Il protagonista diventa eroinomane dopo il divorzio dalla moglie e la morte della loro figlioletta.

Riuscirà ad evadere dal carcere, iniziando così un viaggio fisico ma, soprattutto, umano stravolgente. Attraverserà 9 Paesi, e avrà a che fare con la mafia, Bollywood, le baraccopoli e tanto altro ancora. Un libro che non potrà mai lasciare nessuno indifferente.

Uno, nessuno, centomila, di Luigi Pirandello

Il celebre romanzo di uno degli scrittori più famosi di tutti i tempi è uno di quei pezzi di cultura che non possiamo perdere. Tesse le fila della crisi esistenziale di un uomo, che pensa di conoscere se stesso, ma così non è.

Ogni persona ha una diversa percezione di lui, quindi non è “uno”, ma le “centomila” diverse maschere che gli vengono attribuite. Un viaggio quanto mai attuale, sulla percezione di noi stessi e del mondo.

Memorie di Adriano, di Marguerite Yourcenar

Questo romanzo impegnò moltissimi anni della vita dell’autrice, che ne fece il suo reale ed effettivo capolavoro.

È un racconto epistolare, che si instaura tra Adriano e Marco Aurelio. Adriano, imperatore ormai anziano, ripercorre la sua vita pubblica e privata, soffermandosi sugli eventi più salienti della sua esistenza. Un viaggio nella storia che toccherà l’animo di ognuno di noi.

E, per concludere, potremo farci coinvolgere anche da letture più recenti, ma altrettanto coinvolgenti. Stiamo parlando di due libri di Elena Ferrante, autrice divenuta ormai celeberrima per le serie de “L’Amica Geniale”.

