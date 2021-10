Novembre molto turbolento per questi 3 segni zodiacali e attenzione ai tradimenti

Non poteva certamente mancare il nostro appuntamento con l’oroscopo di ProiezionidiBorsa per informare i Lettori circa le previsioni degli astrologi. Se nel mese corrente le cose stanno andando per il verso giusto, non è detto che ciò valga anche per il mese di novembre.

Ci saranno, infatti, dei cambiamenti ma purtroppo si tratterà di risvolti negativi per alcuni segni zodiacali. Altri, invece, potranno vivere un mese di novembre all’insegna dell’amore e della fortuna. Vedremo quali saranno i segni zodiacali che trascorreranno dei giorni di tensione, soprattutto in ambito amoroso, e quelli top in classifica.

I flop della classifica del mese di novembre

Sfortunatamente arriverà un novembre molto turbolento per questi 3 segni zodiacali, soprattutto dal punto di vista affettivo, e attenzione ai tradimenti. Ma vediamo subito nel dettaglio.

Iniziamo dallo Scorpione, il segno dei nati proprio a novembre. Sarà un mese non del tutto sereno, principalmente per le coppie stabili e durature nel tempo. Ci saranno delle tensioni, probabilmente provocate dallo stress lavorativo, che causeranno incomprensioni. Infatti ci potrebbe essere il rischio di cadere in tentazione. Ma bisogna tenere duro e stringere i denti, perché a dicembre tornerà il sereno.

Proseguiamo con il Leone, segno caratterizzato da grinta e sicurezza di se stesso che potrebbe provocare, invece, stanchezza nel partner e particolari discussioni a causa dell’orgoglio che caratterizza il segno. Attenzione soprattutto alla prima metà del mese dove le agitazioni saranno più accentuate. Come lo Scorpione, però, ci sarà una ripresa dopo il 20 novembre.

Altro segno sfortunato sarà il Toro che, a causa della contrarietà di vari pianeti, trascorrerà un mese all’insegna delle discussioni provocate dallo stress lavorativo, nonché a causa delle situazioni economiche. Occhio alle spese e occhio al partner poiché questo insieme potrebbe provocare uno stato di malessere emotivo tale da pensare a qualche tradimento. Anche i nati sotto il segno del Toro potrebbero avere la voglia di “evadere” dalle situazioni per cercare la serenità altrove. Ciò nonostante, anche per questo segno ci sarà una ripresa nella seconda metà del mese, per cui manteniamo la calma e razionalizziamo prima di fare cose affrettate di cui ci si potrebbe pentire.

Dunque per lo Scorpione, il Toro e il Leone sarà un novembre molto teso e altalenante, anche se gli astri ci suggeriscono che vi sarà una ripresa a partire dagli ultimi giorni del mese. Magari per allietare le giornate potrebbero esserci gli amici a quattro zampe e in pochi sanno quali siano il cane e il gatto perfetti per ogni segno zodiacale.

Alla grande, invece, per il Capricorno, Cancro, Vergine e Acquario dal punto di vista amoroso con nuovi incontri per i single e decisioni importanti per le coppie durature.