Per ricoprire i libri scolastici anche usati in casa ecco questa idea economica

Adesso che è iniziata la scuola, il primo passo è sicuramente quello di comprare i libri scolastici. Non importa la classe, sicuramente ci saranno diversi volumi da comprare. Possiamo acquistarli nuovi oppure usati, ma entrambi hanno bisogno di una protezione. Infatti, se tenuti bene, possono essere rivenduti successivamente.

Un buon metodo per mantenerli integri e di qualità è quello di rivestirli. Non dovremo andare da un professionista e pagare un occhio della testa per farlo. Ci basterà solo un po’ di manualità e della carta, per poter rivestire i nostri libri in poco tempo. Non solo ci costerà quasi nulla, ma ci aiuterà a vendere i nostri libri ad un prezzo più alto l’anno successivo.

Pochissimi materiali per questa idea fai da te

Per ricoprire i libri scolastici anche usati ci basterà riciclare dei vecchi sacchetti di carta. In questo modo potremmo risparmiare, in quanto non dovremo nemmeno comprare il materiale. Per realizzare le copertine ci basta davvero poco:

fobici;

una matita;

un sacchetto di carta;

nastro adesivo.

Per prima cosa togliamo le maniglie dalla busta di carta, se presenti. Poi tagliamo il fondo con le forbici e stendiamo la busta sul tavolo. Se ci sono delle parti scritte, mettiamo il sacchetto in modo che siano visibili. In questo modo finiranno all’interno della copertina.

Ci bastano pochi passaggi per ricoprire i libri scolastici

Al centro della busta appoggiamo il libro che vogliamo ricoprire. Disegniamo, poi, una linea che corrisponde alla parte superiore del libro e una seconda linea per la parte inferiore. Rimuoviamo il volume e pieghiamo le due parti in corrispondenza dei segni.

Rimettiamo il nostro libro al centro della busta e allineiamo i bordi con quelli dell’oggetto. Ripieghiamo il sacchetto cosicché i bordi delle estremità siano allineati. Infine ripieghiamo le estremità della busta sull’estremità del libro e tagliamo le parti in eccesso. Manteniamo, però, alcuni centimetri di busta sulla parte davanti e dietro del libro, in modo da formare delle tasche. Inseriamo la copertina e l’ultima pagina all’interno di queste ultime e fissiamole con del nastro adesivo.

Diamo spazio alla creatività decorando le copertine

In questo modo non proteggeremo solo i nostri libri scolastici, ma anche i nostri romanzi preferiti. Se si sono rovinati e non li vogliamo sostituire, questo può essere un buon metodo per evitare che si danneggino ulteriormente. Possiamo anche decorare le nostre copertine con scotch colorati, disegni, fotografie, stampe e molto altro. Questo è un buon metodo anche essere creativi. Infatti, potremmo dare il compito di decorare le copertine ai nostri figli in modo da dare spazio alla loro mente creativa.

