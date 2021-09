È possibile vedere la salute della nostra persona e quali malattie potremmo avere nell’aspetto delle mani. Tema trattato in questo articolo della nostra Redazione. Oggi ci occuperemo invece della salute delle unghie e delle loro manifestazioni. Ecco perché le striature bianche sulle unghie potrebbero essere il campanello d’allarme di questa malattia. Pochi lo sanno, eppure anche questa parte del nostro corpo potrebbe manifestare un malessere anche importante.

Un biglietto da visita della nostra persona

Ora che stiamo finalmente tornando alla normalità è un piacere dedicarsi nuovamente alla cura esterna del nostro corpo. Non che prima non ne avessimo, ma ovviamente i lunghi mesi di forzato esilio casalingo, ci hanno tolto il piacere delle relazioni pubbliche. Uno dei nostri biglietti da visita più importanti sono proprio le unghie. E, facciamo attenzione che non riguarda solo il genere femminile, ma sono tantissimi i maschietti che curano la propria manicure. Esteticamente, infatti non è mai troppo bello vedere delle unghie trascurate e magari mangiucchiate fino all’osso.

Ecco perché le striature bianche sulle unghie potrebbero essere il campanello d’allarme di questa malattia

Dobbiamo anche però ricordare che esiste un legame diretto tra il colore, la compattezza, la forma delle unghie e il nostro stato di salute. Delle unghie troppo fragili che si spezzano continuamente potrebbero addirittura nascondere delle difficoltà epatiche. Ossia, qualche problema al fegato. Ma anche una disfunzione tiroidea si manifesta spesso con la fragilità delle unghie e soprattutto una ricrescita lenta.

Quando invece le nostre unghie presentano delle anomale striature o delle macchioline bianche, una delle cause potrebbe essere la mancanza di minerali. Ma, attenzione anche allo stress e al mancato equilibrio della flora intestinale. Potrebbe sembrare strano e poco collegabile, ma un intestino che non ha le difese immunitarie corrette può manifestare le sue difficoltà anche attraverso le unghie. A tal proposito, non dimentichiamo che queste sostanze benefiche aiutano cervello e intestino a rimanere forti e sani ogni giorno.

Cosa accade se le unghie sono blu

Vediamo infine cosa manca al nostro corpo nel caso in cui le nostre unghie siano di colore bluastro. Come nei casi sopra, quando le unghie si manifestano in maniera così anomala, è bene consultare immediatamente il nostro medico. Come sostengono gli studi internazionali dietro alla scarsa salute delle unghie potrebbero esserci delle carenze di vitamine e minerali. Ma, in questo caso, il colore blu potrebbe denotare eventuali problemi di anemia. Ecco perché una telefonata al nostro medico è la cosa migliore da fare in questo caso.

