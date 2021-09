C’era una volta l’abitudine di porgere la mano a una maga per farsi interpretare i segni del nostro destino. Al di là di queste tradizioni popolari che vantano comunque ancora dei sostenitori, è possibile vedere la salute della nostra persona e quali malattie potremmo avere nell’aspetto delle mani. Questi arti fondamentali del nostro corpo umano sono spesso il nostro biglietto da visita. Fino all’arrivo della Pandemia la classica stretta di mano ci dava già un’idea della persona che avevamo di fronte. E, l’analisi estetica delle mani, così come la loro cura e l’igiene ci trasmettevano i primi messaggi importanti. Ancora oggi però la stessa medicina tradizionale riesce a capire ad esempio dal colore e dalla temperatura della pelle se stiamo bene oppure no. Cerchiamo di capirne di più in questo articolo della nostra Redazione.

Quando le mani sono sempre fredde

Una delle caratteristiche principali delle nostre mani è la temperatura. Se sono spesso troppo fredde vuol dire che il metabolismo di base è troppo lento e potrebbe nascondere disfunzioni e malattie. Infatti, una termoregolazione troppo bassa è spesso il campanello d’allarme del diabete e dello scarso funzionamento della tiroide. Attenzione, però che di contro, chi ha le mani sempre sudate oltre a manifestare ansia e stress, potrebbe all’opposto avere problemi di ipertiroidismo.

Vedere la salute della nostra persona e quali malattie potremmo avere nell’aspetto delle mani

Quando le nostre mani tremano costantemente è il caso di contattare il nostro medico. Un tremore spesso presente potrebbe infatti essere il campanello di allarme di una malattia neurologica degenerativa. Senza però entrare in ambiti che potrebbero spaventarci, soprattutto da giovani, il tremore della mano può significare:

mancanza di vitamina B;

eccesso di consumo di caffeina;

livelli di stress troppo alti;

controindicazioni all’uso di farmaci soprattutto antidepressivi.

Ecco, perché consultare il medico è cosa buona e giusta. E a proposito di caffè, ecco come capire se bere il caffè fa bene o male, e in che quantità.

Quanto è importante la forma delle mani

Non dimentichiamoci neppure l’importanza della forma delle nostre mani. In tantissimi romanzi e film investigatori e detective scoprono il vero responsabile anche attraverso le mani. Quando le nostre dita sono eccessivamente gonfie, potrebbe essere il campanello di allarme di qualche difetto vascolare e circolatorio. Attenzione però che pochi sanno che il famoso gonfiore e le dita vicino agli anelli potrebbe dipendere semplicemente dalla ritenzione idrica. Problema che risolviamo bevendo il famoso litro e mezzo di acqua al giorno come consigliano sempre i medici.

