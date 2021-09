Incredibile come questi due alimenti che assumiamo tutti i giorni ci facciano invecchiare precocemente e per questo dobbiamo difenderci. Abbiamo spesso sottolineato come il 70% degli attacchi esterni dei virus passi attraverso il nostro intestino. Così come, ovviamente Madre Natura ha disposto che altrettanta percentuale di difese immunitarie si trovi nella stessa zona. E ne abbiamo avuto proprio tragica conferma in questi due anni di Pandemia. Non ci pensiamo mai, eppure queste sostanze benefiche aiutano cervello e intestino a rimanere forti e sani ogni giorno. Ne abbiamo a milioni che girano nel nostro intestino, arricchendone la flora ed elevando il muro difensivo del nostro organismo. Soprattutto in questo periodo di passaggio dal caldo al freddo, ecco perché diventano così importanti.

Cosa sono i probiotici e perché sono così importanti

Come dice la parola stessa che deriva dall’antico greco, i probiotici sono microorganismi a favore della vita. Li possiamo trovare in alcuni alimenti, oppure negli integratori che possono rafforzare le difese intestinali. Non scandalizziamoci se leggiamo che i probiotici alla fine sono dei batteri buoni il cui compito è quello di riequilibrare la flora intestinale. Infatti, questi batteri vivi sono autorizzati dal nostro intestino a combattere e cercare di sconfiggere i batteri portatori di virus e di infezioni. Devono essere vivi proprio per sopravvivere ai succhi gastrici e alle trasformazioni del metabolismo.

Non dobbiamo però pensare ancora una volta di assumere i probiotici come se fossero semplice acqua. Non tutti sono uguali, anche se la maggior parte di loro è innocua per il nostro organismo. Ma potrebbero comunque creare problemi durante la loro assunzione. Per questo motivo è sempre bene concordarne un utilizzo massiccio assieme al nostro medico. A ogni modo, ricordiamo che i probiotici attivi più importanti li possiamo trovare quotidianamente:

nello yogurt;

nel parmigiano;

nei sottaceti;

nei crauti;

nel cacao crudo;

in alcuni formaggi fermentati;

nel kefir.

Solo a stomaco vuoto

Per far sì che i probiotici facciano l’effetto desiderato e scatenino tutta la loro potenza, dovremmo assumerli a stomaco vuoto. Nel caso in cui ci sia bisogno di rigenerare la flora intestinale, dovremmo sottoporci a una cura di circa un mese. Ovviamente, siccome si parla di assumere circa un miliardo di batteri quotidiani, la sola dieta alimentare potrebbe non bastare. Ecco, quindi spiegato perché potremmo ricorrere ai famosi integratori. Questo, però sempre solo e dietro prescrizione e supporto medico.

