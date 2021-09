Un concentrato di gusto e semplicità. Una squisita preparazione che rievoca i ricordi belli delle ricette genuine della nonna. Gustosa, alta e facile da realizzare, questa torta è un vero asso nella manica in cucina. In pochi minuti potremmo omaggiare l’autunno nel più succulento dei modi.

Insomma, con settembre è partita ufficialmente la gara della torta alle mele più buona della stagione.

Per chi fosse ancora indeciso sulla ricetta, eccone una davvero eccezionale.

Buonissima da leccarsi i baffi anche questa sbriciolata facile alle mele è da provare almeno una volta.

Infine, ecco i consigli più gettonati per portare in tavola un dolce sempre perfetto e senza commettere errori.

Semplice e profumatissima questa torta alle mele è l’ideale per conquistare tutti con una morbida carezza

Questa sera, ci dedicheremo al dessert alle mele arricchendolo, però, del gusto di un altro alimento molto amato. Un delicato mix di sapori che farà impazzire grandi e piccini.

Infatti, semplice e profumatissima questa torta alle mele è l’ideale per conquistare tutti con una morbida carezza.

Ecco tutto l’occorrente per 4 persone.

Ingredienti

2 uova;

2 mele, possibilmente Golden Delicious;

100 g di zucchero;

100 g di burro;

e 100 g di farina 00;

50 g di fecola di patate;

50 ml di latte;

1 bustina di lievito vanigliato;

1 pera grande;

100 g di gocce di cioccolato fondente.

Procedimento

Come si può vedere dall’elenco degli ingredienti, ad arricchire la torta di mele arriva anche la pera.

Innanzitutto, in una ciotola lavorare gli albumi e montarli a neve con un pizzico di sale. Poi, far riposare in frigorifero.

In un’altra ciotola lavorare i tuorli con lo zucchero fino a quando l’impasto non risulta spumoso. A questo punto, aggiungere il burro che precedentemente abbiamo fuso a bagnomaria in un pentolino.

Poi, in una terza ciotola inserire la farina setacciata, la fecola e il lievito. Aggiungere poco alla volta gli ingredienti secchi al composto di uova, zucchero e burro. Mescolare energicamente e versare anche il latte a filo, alternandolo con la parte secca.

Successivamente unire gli albumi e mescolare il tutto con dei movimenti dal basso verso l’alto.

A questo punto, lavare, sbucciare e tagliare le mele e la pera a fettine sottili. In una tortiera foderata da carta da forno, versare l’impasto. Poi aggiungere le fette di mele e di pera creando dei cerchi concentrici. Infine, cospargere con le gocce di cioccolato fondente e infornare, in forno già caldo.

Far cuocere a 180 ° per circa 30 minuti ed il gioco è fatto.