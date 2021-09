Qualcuno una volta disse: “a 30 anni ti godi la vita, a 40 maturi, a 50 infili il viale della vita”. Senza essere pessimisti e calcolando che ogni età ha la sua bellezza, in effetti dopo i 40 gli acciacchi si sentono di più. Anche se conduciamo una vita sportiva e attenta alla dieta e all’equilibrio psicofisico. E, a proposito di alimenti giusti, ecco come eliminare i grassi e controllare gli zuccheri con la tisana alla cannella. Tornando al nostro argomento principale, con tante proteine e zero calorie ecco gli alimenti che rinforzano ossa e cervello dopo i 40 anni. Vedremo degli alimenti considerati fondamentali per il nostro organismo, ma non così conosciuti.

Un basso impatto ambientale

Stiamo vivendo proprio in questi giorni l’ennesimo allarme lanciato dagli ecologisti per un Mondo che ci sta sfuggendo. Inutile sedersi al tavolo e studiare dei buoni propositi a partire dal 2030, quando nel 2021 sta già accadendo di tutto. E, anche in campo alimentare moltissime aziende si stanno uniformando al principio della sostenibilità della produzione. Per questo motivo le alghe sono considerate uno degli elementi cardini del futuro. Con il loro basso impatto ambientale infatti sanno farsi apprezzare dai sostenitori delle coltivazioni ecologiche.

Per quanto concerne il discorso prettamente alimentare, le alghe sono una miniera di vitamine, minerali, fibre, ma anche proteine. Il tutto con un contenuto di calorie praticamente pari a zero. Nello specifico le alghe, come la spirulina, contengono ben quattro vitamine importantissime: B, C, D ed E. Vantano praticamente la collezione completa di minerali:

calcio e ferro;

fosforo e magnesio;

rame e zinco;

sodio e potassio.

Oltre a una serie di altri nutrienti eccezionali per il nostro organismo come gli oligoelementi, le fibre e gli aminoacidi. E, a proposito, ecco cos’è l’alga spirulina e perché dobbiamo assumerla.

Non solo alghe ma anche la carne vegetale

Non ci sono solo le alghe sulle nostre tavole del futuro, ma anche la cosiddetta carne vegetale. Abbiamo visto in un recente articolo della nostra Redazione quanto stiano prendendo mercato di hamburger di soia. E mercati alimentari importanti come quello americano si stanno concentrando proprio sul nuovo settore della cosiddetta “carne vegetale”. Questo perché secondo le stime degli esperti, i processi produttivi degli alimenti vegetali come le alghe, consentono di risparmiare moltissima acqua, terreno fertile e quasi il doppio dell’energia. Concetto che vale ovviamente come abbiamo specificato nel caso di coltivazioni naturali, non invece in quelle attività assurde di disboscamento selvaggio.

