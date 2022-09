Con l’arrivo dell’autunno cambia il nostro modo di vestire e i colori da indossare. Infatti, le tinte pastello lasciano il posto alle nuances più calde e avvolgenti. Durante questa stagione dal clima cha cambia spesso e all’improvviso, sono tante le nuove tendenze che le case di moda lanciano sul mercato.

Pensiamo al corsetto che torna di moda e che strizza la vita. Un capo di abbigliamento che dobbiamo assolutamente avere nel nostro guardaroba. Ma anche la semplice canotta bianca torna sulla cresta dell’onda. Perfetta da abbinare con un jeans o ad un outfit più elegante.

Come prendersi cura di unghie e mani

Le nuove tendenze per l’autunno e l’inverno non riguardano solamente la moda. Ma anche il beauty ha le sue novità. Ad esempio, pensiamo alle mani. Sono decisamente la parte del corpo che più attira l’attenzione. Quindi averle sempre curate e idratate potrebbe essere un ottimo bigliettino da visita.

Soprattutto con l’arrivo del freddo, dovremmo utilizzare delle creme idratanti e nutrienti. Oppure optare per qualche rimedio naturale, sempre molto utile e meno costoso di alcuni prodotti specifici. Non solo le mani, ma pensiamo anche alla cura e alla bellezza delle unghie.

Semplici ma super glamour queste tendenze autunnali per unghie lunghe e corte

Per una manicure all’ultima moda e di tendenza, non lasciamoci scappare un trend che si ispira agli anni ’80. Adatto soprattutto a chi non ama colorare le unghie e vuole assolutamente che abbiamo un effetto naturale e semplice. Torna quindi di moda l’effetto perlato, da ottenere con gel, semipermanente oppure smalto normale. Il bianco è un colore classico che non passa mai di moda. Ma possiamo anche utilizzare dei colori cangianti dai toni decisamente autunnali.

Per un tocco elegante e glamour, invece, optiamo per una french perlata. Quando parliamo della french, ci riferiamo a quella tecnica che consiste nell’applicazione dello smalto solo sulla parte superiore dell’unghia.

Glitter e colore

Semplici ma super glamour queste tendenze autunnali che puntano ad esaltare la bellezza naturale delle unghie. Ma per un tocco glamour non lasciamoci scappare i colori metallizzati. Argento, oro, bronzo, rosa fino ad arrivare alle nuances più intense. Per un effetto luccicante, invece, non possono mancare i nostri amati glitter. Applichiamoli su tutte le unghie per un effetto glowy, oppure solo su un dito della mano, per un tocco elegante e raffinato.

Naturalmente in autunno non può mancare un tocco di colore. Via libera, quindi, alla french di tantissime nuances e versioni.

