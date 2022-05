Quando scegliamo delle piante per le nostre case e i nostri giardini, ci basiamo principalmente sul loro aspetto estetico. Infatti, prediligeremo quelle maggiormente decorative. Talvolta in virtù del loro fogliame lussureggiante, in altri casi per le meravigliose fioriture che si prospettano.

Un aspetto quest’ultimo che ci orienta soprattutto durante il periodo tra primavera ed estate, dato che sono tantissime le piante che sbocciano in questo lasso di tempo. È il caso di camelie, gerani, tulipani, primule e delle diverse varietà di rose, tra queste anche la specie Chinensis mutabilis super resistente. La lista però sarebbe ancora lunga, potremmo infatti aggiungervi anche la rigogliosa spirea facilissima da coltivare.

Indubbiamente, però, non possiamo certo trascurare la peonia, che in questo periodo regala fioriture a dir poco maestose. Se non fosse che sono in tanti ad avere problemi e a non poter godere di questa sua esplosione. Dunque, ecco perché la peonia in vaso non fiorisce e i consigli per risolvere il problema.

Una bellezza esagerata

La peonia è una pianta perenne molto amata, perché dotata di fiori appariscenti ed eleganti. Sono di grosse dimensioni e caratterizzati da un gran numero di petali sovrapposti. A renderli davvero graditi, poi, sono le loro numerose colorazioni. Vanno dal rosa e rosso al giallo e al bianco. Non di rado queste tonalità sono anche sfumate. Vi è poi da aggiungere che alcune specie emanano un profumo davvero fragrante.

I fiori delle peonie sono altamente decorativi e in più simboleggiano la buona sorte, due motivi per cui ambire ad averli a tutti i costi. Queste piante fioriscono una sola volta tra aprile e giugno. Spesso, però, a causa di alcuni errori che commettiamo, ciò non avviene. Fortunatamente potremmo essere ancora in tempo per ravvederci e rimediare.

Ecco perché la peonia in vaso non fiorisce fuori casa o sul balcone e come avere una duratura cascata di fiori colorati

Quando decidiamo di coltivare la peonia in vaso, prima di tutto dobbiamo prestare attenzione alle dimensioni dello stesso. La peonia, infatti, ha radici molto grosse ed estese, motivo per cui avranno bisogno di molto spazio. Dunque, se così non fosse, sarà meglio rinvasarla in un vaso più largo e profondo. Infatti, un motivo della mancata fioritura potrebbero essere le sofferenze dovute allo spazio limitato.

Non dimentichiamo di porre sul fondo del vaso uno strato drenante, di modo da evitare ristagni. Si raccomanda nel rinvaso di non porre le radici troppo in profondità, un altro aspetto che potrebbe danneggiarle. Poniamo attenzione anche alle irrigazioni, devono essere regolari ma non eccessive. Il terreno dovrà essere sempre leggermente umido. Salvo alcuni esemplari che lo richiedono, sarà meglio non porre la nostra peonia ai pieni e diretti raggi del sole.

Se nonostante tutte queste attenzioni, dei fiori neanche l’ombra, utilizziamo un fertilizzante apposito per piante fiorite rispettando le istruzioni per le somministrazioni. Una volta fiorita la peonia, bisognerà cercare di prolungare questa magia quanto più a lungo possibile. Per farlo sarà bene ripararla a mezz’ombra nelle ore in cui il sole è più caldo. L’altro consiglio è potare i fiori secchi. In questo modo si evita che l’energia necessaria a fiorire si disperda.

