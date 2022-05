Avere degli spazi esterni privi di verde e fiori significa non sfruttarli pienamente e non saperne godere le potenzialità. La presenza di una bella flora, infatti, li arricchisce e contribuisce a creare degli spazi paradisiaci e decorativi. Di questo ne siamo tutti consapevoli, ma spesso a farci desistere è la mancanza di pollice verde o di tempo. Sappiamo infatti che le piante richiedono cure e attenzioni, ma non sempre riusciamo a fornirgliele.

Fortunatamente, esistono però anche esemplari estremamente ornamentali che richiedono pochissima manutenzione. È il caso di una pianta che resiste al caldo e al freddo ma che ci sommerge di fiori. Inoltre, tanti ignorano che sono queste le rose che non si ammalano e che non richiedono grandi interventi per avere fiori favolosi.

Rose belle ma delicate

Le rose sono sicuramente tra i fiori più amati di sempre. In effetti, hanno un aspetto davvero delizioso ed elegante. Spesso, però, coltivarle non è affatto facile. Infatti, per mantenerle rigogliose e in salute richiedono davvero tanti interventi. Anche perché sono esposte a vari parassiti nonché a diverse malattie.

Tra queste vi è l’oidio, che produce delle macchie bianche dovute a funghi che possono portare la pianta alla morte. Non meno gravi la ticchiolatura e la ruggine. La prima si presenta tramite puntini neri e provoca la caduta delle foglie. Se non curata, la pianta potrebbe perire completamente. Sintomi della ruggine sono invece delle chiazze arancioni e deformazioni della pianta.

Insomma, con le rose bisogna sempre tenere gli occhi vigili e avere mille accortezze per preservarle. In realtà, però, non tutte le rose risultano così delicate.

Sono queste le rose che non si ammalano e facili da coltivare per avere giardino e balcone fioriti per mesi senza grande impegno

Esiste una rosa davvero resistente e che difficilmente sarà preda di malattie. Il suo nome è Rosa chinensis mutabilis, si tratta di una rosa arbustiva proveniente dalla Cina. È una sempreverde dotata di una particolarità davvero scenica. Infatti, i suoi fiori cambiano colore col passare del tempo e presentano toni gialli, rosati e rossi.

Oltre a essere molto forte è anche facile da coltivare e non richiede grandi abilità da giardiniere. Sebbene l’ideale sarebbe un terreno acido, si adatta anche ad altri tipi. Richiede però un terreno ben drenato.

Anche per quanto riguarda la posizione non ha grandi pretese. Infatti, vive bene sia al sole che in mezz’ombra. Inoltre, la si può collocare in giardino ma anche in vaso. Bisognerà intensificare le annaffiature nei periodi più caldi e concimarla a inizio primavera.

La Rosa chinensis mutabilis può crescere in altezza di qualche metro ed essere davvero rigogliosa. Non necessita neanche di potature, a meno che non sia una nostra scelta effettuarle sui rami più vecchi o per darvi ordine. Nonostante esiga davvero poco, ci donerà tantissimo tramite una fioritura intensa e lunga. I suoi fiori sbocciano ripetutamente dalla primavera all’autunno e, in zone miti, anche durante l’inverno.

Lettura consigliata

Prato verde e rigoglioso da fare invidia al vicino senza sforzi e manutenzione grazie a queste 3 naturali alternative all’erba sintetica da giardino