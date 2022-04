Facile da coltivare e resistente al freddo e al caldo questa pianta che produce una montagna di fiori profumati in vaso e giardino

Siamo in piena primavera e lo sentiamo dal gradevole profumo diffuso nell’aria dal rifiorire della natura. La voglia di respirare questa stagione a pieni polmoni e viverla appieno è davvero tanta. Soprattutto per coloro che amano in modo particolare la flora.

Infatti, potranno dare libero sfogo al proprio pollice verde e portare la primavera sui balconi e in giardino. Basterà solo scegliere piante dall’abbondante fioritura primaverile per avere ambienti esterni colorati. Ad esempio, una pianta che produce fiori a cascata o delle siepi fiorite che riparano anche da sguardi indiscreti. La primavera ci porta davvero ad avere l’imbarazzo della scelta.

Una nuvola di fiori

Facile da coltivare e resistente al freddo, è una pianta davvero favolosa da sfruttare per abbellire il giardino e i balconi. Si tratta di una pianta non a tutti nota, ma che vale la pena conoscere: la spirea. È un arbusto che si sviluppa in larghezza e altezza, dotato di una crescita anche piuttosto veloce.

Ha una ricca chioma di foglie verdi scure che cadranno in inverno. L’aspetto però che la rende un esemplare ornamentale da voler sfoggiare è la sua rigogliosa fioritura che comincia ad aprile e prosegue fino all’estate. I suoi fiori sono profumati e piccoli, dalla forma tondeggiante e simili a pompon. Ne esistono di diverse specie e colorazioni, dal bianco al rosato. È una pianta particolarmente scenica perché ogni ramo è davvero colmo di fiori raggruppati. Crea così degli angoli davvero coloratissimi e meravigliosi

La spirea è una pianta stupenda ma con ben poche pretese. A dispetto del suo aspetto sofisticato, è semplice da coltivare, anche per chi ha poco pollice verde. Ciò anche perché è particolarmente forte e non soffre le temperature calde e fredde, sopravvive bene anche in presenza di neve o vento. Per una fioritura bella carica sarà preferibile porla alla luce piena del sole, sebbene viva bene anche in mezz’ombra.

Richiede un terreno sempre umido, motivo per cui bisognerà annaffiarla con una certa frequenza. Naturalmente, bisognerà però porvi del materiale drenante per evitare ristagni. Per il suo terreno, consigliato anche praticarvi una pacciamatura di materiale organico così da mantenerlo alquanto fresco.

Va potata durante l’inverno per assicurare una bella crescita e fioritura. Allo stesso modo sarà bene concimarla in autunno e primavera. Oltre che in giardino, possiamo coltivarla anche in vasi belli larghi e capienti seguendo le indicazioni fornite finora.

