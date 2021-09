La colazione è il pasto più importante della giornata. Mangiare sano e in maniera equilibrata appena svegli ci permette di affrontare senza problemi tutti gli impegni che ci aspettano. Sia a livello fisico che psicologico. Ma se siamo stanchi della solita brioche o del classico yogurt siamo arrivati nel posto giusto. Oggi noi di ProiezionidiBorsa presenteremo una sfiziosissima ricetta a base di frutta di stagione che potrebbe rivelarsi anche utilissima per la salute. Ecco l’imperdibile torta di frutta che aiuterà cuore e intestino e ci regalerà colazione indimenticabili. Il segreto della torta sono i cachi, uno dei frutti tipici di questo periodo dalle incredibili proprietà nutrizionali. E per prepararla ci basterà meno di un’ora.

Ecco l'imperdibile torta di frutta che aiuterà cuore e intestino e ci regalerà colazioni indimenticabili

Per preparare la nostra gustosissima torta di cachi ci serviranno:

350 grammi di cachi senza buccia;

200 grammi di farina 00;

50 grammi di maizena;

150 grammi di zucchero bruno;

120 ml di olio di semi di girasole;

1 scorza di limone;

3 uova;

1 bustina di vaniglia;

1 bustina di lievito.

Una torta che oltre a essere buonissima potrebbe rivelarsi un toccasana per la salute. I cachi sono ricchissimi di fibre utili al corretto funzionamento dell’intestino. Ma non solo. L’elevata concentrazione di antiossidanti presente nella polpa li rende degli ottimi alleati contro l’invecchiamento cellulare e per preservare la salute dell’apparato cardiocircolatorio.

Come preparare la torta morbida ai cachi

Iniziamo proprio dai cachi. Frulliamo la polpa e aggiungiamo un cucchiaino di olio di semi. Completata l’operazione montiamo le uova e aggiungiamo un pizzico di sale, lo zucchero, la vaniglia e la scorza di limone. Mischiamo fino a ottenere un composto omogeneo e inseriamo anche i cachi.

Siamo quasi a destinazione. Prendiamo l’impasto e aggiungiamo farina, maizena e lievito. Montiamo tutto per circa un minuto e spostiamo in una teglia su cui avremo disposto in precedenza una spolverata di farina.

Non ci resta che infornare. Accendiamo il forno in modalità statica a 180 gradi e mettiamo dentro la torta. 45 minuti di pazienza e il nostro dolce è pronto. Per verificare la cottura possiamo via via provare a bucare la torta con uno stecchino. Quando rimane asciutto possiamo toglierla.

Facciamo raffreddare 10 minuti e la nostra colazione è pronta.

Se siamo particolarmente golosi possiamo stendere un cucchiaino di polpa di cachi su ogni fetta.

