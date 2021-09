Il ribes nero (Ribes nigrum) è un arbusto spontaneo originario della Siberia, del Centro e del Nord dell’Europa. Nel nostro Paese matura tra agosto e settembre. Chi ama mangiare frutta di stagione potrebbe pertanto cominciare a portarlo sulle proprie tavole. Specialmente se non ci si vuole limitare a mangiare i soliti.

L’unico problema è che il ribes ha un sapore acidulo, che potrebbe renderlo poco gradevole al palato di gran parte delle persone. Proprio per questo viene perlopiù impiegato in marmellate, gelatine, dolci o per accompagnare formaggi freschi. Altrimenti può essere accostato ad altri frutti più dolci come la mela o a sapori audaci come quello del caffè, del ginepro e dell’arachide.

È un frutto ipocalorico, fonte di acido citrico, acido malico, flavonoidi e antociani. I suoi nutrienti gli conferirebbero proprietà astringenti, antiossidanti, antinfiammatorie, antitumorali, neuroprotettive e vasoprotettive. Proprio per questo spesso se ne consiglia un regolare consumo a chi soffre di problemi di couperose e fragilità capillare. Avrebbero inoltre proprietà antimicrobiche e antitumorali. L’olio e il succo che se ne ricavano avrebbero le stesse proprietà del frutto.

Grazie alla presenza di numerosi antiossidanti, i frutti interi potrebbe giocare un ruolo anche nella prevenzione delle malattie cardiovascolari.

Ma bisogna fare attenzione nei seguenti casi

Pochi conoscono le proprietà di questo frutto di stagione spesso sottovalutato, ma è importante anche essere a conoscenza dei rischi che alcune categorie di persone potrebbero correre mangiandone.

Chi soffre di epilessia dovrebbe adottare particolare cautela nel farlo: il ribes nero potrebbe aumentare il rischio di comparsa delle convulsioni. Il suo consumo non è raccomandato a chi assume anticoagulanti. Per informazioni sul caso specifico, si raccomanda di consultare il proprio medico curante.

Ci sono così tanti frutti da mangiare a settembre che, se proprio non si gradisse il sapore del ribes nero, non sarebbe certo una tragedia. Sarebbe però un peccato non dare neanche una possibilità alla confettura di ribes, per accompagnare una calda fetta di pane o una fetta biscottata al mattino. Vediamo come prepararne una fatta in casa.

Come preparare una squisita confettura

Ingredienti per 4 persone

450 g di zucchero;

850 g di ribes nero;

succo di mezzo limone.

Preparazione

Lavare i ribes.

Tamponarli con carta assorbente.

Metterli in una casseruola assieme al succo di limone e allo zucchero.

Farli cuocere per mezz’ora circa a fiamma bassa.

Mescolare e usare un cucchiaio per rimuovere la schiuma che inevitabilmente si formerà in superficie.

Sterilizzare dei vasetti e tappi per marmellata e versarci la confettura ancora bollente.

Chiudere e capovolgere i vasetti.

Lasciarli in quella posizione fin quando non si raffredderanno.

Conservarli in luogo fresco e asciutto.