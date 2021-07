Le corsie dei nostri supermercati sono popolate da prodotti che non conosciamo e che spesso per questo ignoriamo. E in molti casi si tratta di un errore. Oggi noi di Proeizionidiborsa parleremo proprio di uno di questi alimenti e delle sue incredibili proprietà nutrizionali: lo skyr. In pochi lo conoscono ma questo è il miglior yogurt del mondo per dimagrire. Vediamo perché e come sfruttare al massimo le sue potenzialità.

Le proprietà e i valori nutrizionali dello skyr

Lo skyr è un prodotto che nasce in Islanda ma da molti anni possiamo trovarlo anche nei nostri supermercati. É considerato un vero e proprio superfood e nonostante la sua consistenza sia quella dello yogurt, in realtà è un formaggio.

Quello che stupisce sono i suoi incredibili valori nutrizionali. Confrontato con yogurt greco e magro, lo skyr ha quasi il triplo di proteine: 11g ogni 100g di prodotto contro i 4 degli altri.

Ma non solo. Nello skyr possiamo trovare anche un’elevata concentrazione di vitamine dei gruppi D e B e minerali come potassio e calcio.

In 100 grammi di skyr ci sono soltanto 61 calorie. Un aspetto che unito all’elevata concentrazione di proteine lo rendono un prodotto ideale da inserire in una dieta dimagrante.

Pochi lo conoscono ma questo è il miglior yogurt del mondo per dimagrire: come mangiare lo skyr

Lo skyr grazie alle sue incredibili proprietà nutrizionali può essere mangiato come piatto unico o abbinato a frutta di stagione come albicocche e ciliegie. Chi non ama i sapori particolarmente acidi può tranquillamente mischiarlo con uno sciroppo o con dei cereali integrali.

I più fantasiosi possono usarlo come base per incredibili e particolarissime ricette. Il consiglio è quello di provare a sostituirlo al classico mascarpone nei cheesecake o nei tiramisù. Li renderemo molto più leggeri e dietetici.

Chi ama osare e i piatti esotici può provare anche una salsa a base di skyr. Prepariamo un condimento con skyr, uno spicchio d’aglio e i cetrioli. Realizzeremo una variante unica della salsa tzatziki con cui stupiremo la platea.