Settembre è il mese perfetto per le pulizie di casa. La temperatura è mite e ci permette di tenere le finestre aperte mentre facciamo il cambio armadio o mentre puliamo i pavimenti. Purtroppo, però, queste condizioni climatiche sono anche le preferite di molti fastidiosissimi insetti che trovano nelle nostre stanze il loro habitat ideale. Ma niente paura. Abbiamo a disposizione alcuni prodotti completamente naturali per mandar via questi ospiti sgraditi. E sembra incredibile ma poche foglie di questa pianta potrebbero scacciare quasi tutti gli insetti di casa. La pianta di cui parleremo è il comunissimo alloro. Vediamo come usarlo nelle varie stanze e forse rimarremo stupiti da quanto possa essere utile.

Sembra incredibile ma poche foglie di questa pianta potrebbero scacciare quasi tutti gli insetti dalla casa

L’alloro contiene l’acido laurico, una sostanza particolarmente fastidiosa per moltissimi insetti. E possiamo trovarne un’alta concentrazione sia nell’olio essenziale che nelle foglie.

Se il nostro nemico numero uno sono mosche e zanzare o altri insetti che “vivono” all’esterno possiamo procurarci l’olio e preparare un insetticida naturale. Prendiamo 100 ml di acqua distillata, 10 gocce di olio essenziale di alloro e qualche goccia di menta. Mettiamo tutto dentro una bottiglia, agitiamo il composto e aggiungiamo un diffusore spray. Siamo pronti per la battaglia con gli insetti.

In alternativa possiamo prendere le foglie di alloro, sminuzzarle e metterle in un bicchiere d’acqua bollente. Qualche minuto in infusione e possiamo appoggiare il bicchiere sul davanzale. Gli insetti si manterranno a debita distanza e le nostre stanze si riempiranno di un odore inconfondibile.

Come usare l’alloro contro formiche, blatte e lumache

Un altro trucchetto molto efficace è quello di usare le foglie sminuzzate per scacciare formiche, blatte e lumache. Prendiamone due o tre, facciamole essiccare e piazziamole vicino alle porte o negli interstizi delle pareti. L’odore di alloro le scoraggerà ad entrare. Se invece vogliamo salvare le piante dalle lumache basterà appoggiare qualche foglia nel sottovaso.

Con l’alloro possiamo allontanare anche le tarme dall’armadio, i pesciolini d’argento e le farfalline del cibo. Nel primo caso ci basterà metterne qualche foglia nei cassetti o negli scomparti dell’armadio. Magari in combinazione con la lavanda, un altro ottimo repellente naturale. Per i pesciolini d’argento che fanno capolino tra i libri potrebbe essere sufficiente mettere qualche foglia intera tra le pagine.

Per dire addio alle farfalline del cibo, infine, possiamo tritare qualche foglia, metterla in un barattolino di vetro aperto e piazzarlo direttamente nella dispensa.

