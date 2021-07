Ecco le tabelle degli alimenti killer per chi soffre di glicemia e diabete, perché ad alto indice glicemico

Andando incontro ai 50 anni, dobbiamo iniziare a controllare la glicemia. Essa, infatti, molte volte, rappresenta l’anticamera del diabete. Sicché, è importante scegliere alimenti con basso indice glicemico, proprio per le seguenti ragioni:

a) tenere sotto controllo i valori glicemici, colesterolo e trigliceridi;

b) beneficiare di una sensazione di sazietà più prolungata nel tempo;

c) migliorare il proprio stato di salute generale;

d) dimagrire e mantenere il proprio peso forma.

Ecco, dunque, le tabelle degli alimenti killer per chi soffre di glicemia e diabete, perchè ad alto indice glicemico. Questi cibi, pertanto, dovrebbero essere evitati da chi soffre di tali patologie!

Cibi con IG 60 e 70

Ebbene, i cibi con IG a 60, sono: banana matura, nespole, ananas, succo di uva, papaia, miele. Poi: gelato alla crema con zucchero, castagne, pizza, maionese, semola di grano duro, orzo perlato, pane al latte. Ancora: biscotti di pasta frolla, ketchup, pesche in scatola, albicocche in scatola, senape, sushi.

Di seguito, vediamo gli alimenti con IG pari a 70. In questa categoria rientrano: barbabietola cotta, sciroppo d’acero, uva passa, uvetta, mais in chicchi. Poi: bibite gassate dolci, bevande a base di cola, cioccolato al latte, snack al cioccolato, cous cous. Ancora: farina semi-integrale di frumento, patate lessate con la buccia, marmellata con zucchero, pane di segale al 30%.

Cibi con IG a 80, 90 e 100

Questi, invece, sono i cibi con IG a 80: carote cotte, zucca, anguria, melone, purè di patate. Poi: patate bollite senza buccia e fritte, farina bianca di grano tenero, riso parboiled, fave cotte, wafer, fette biscottate. Ancora: riso e latte zuccherati, tagliatelle, polenta di farina di mais, biscotti di farina bianca con zucchero. Da non dimenticare: brioches, croissant, cereali da colazione zuccherati, zucchero bianco, zucchero scuro integrale.

Ecco, a seguire, i cibi con IG a 90, che sono: patate al forno, pane bianco senza glutine. Poi: riso bianco brillato e quello a cottura rapida, latte di riso. Inoltre: pane bianco con farine molto raffinate come baguette, pane in cassetta, pan carré, pane per hamburger. E ancora: riso soffiato, gallette di riso, pop corn.

Infine, i cibi con IG a 100 sono: caramelle, sciroppo di mais, farina di riso, fecola di patate, datteri secchi, glucosio.

