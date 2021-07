Poiché molte delle malattie più gravi scaturiscono proprio dall’inizio della glicemia e del diabete, dobbiamo stare molto attenti. La prima cosa da fare è imparare a fare la spesa. Sì perché non prestiamo attenzione alla composizione degli alimenti che acquistiamo.

In tal modo, molto spesso, finiamo per mangiare, inconsapevolmente, cibi dannosi per la nostra salute. Ciò in quanto gli slogan commerciali riportati sui prodotti tendono a trarre in inganno sulla reale composizione degli stessi. Dunque, ecco il metodo da usare al supermercato per evitare quegli alimenti che favoriscono glicemia e diabete!

Come scegliere bene gli alimenti da acquistare

Anzitutto, il numero degli ingredienti di un prodotto deve essere il minore possibile. Questo perchè il prodotto con meno ingredienti, di norma, è più naturale e semplice. Secondo aspetto a cui prestare attenzione è l’ordine in cui vengono citati gli ingredienti.

Dobbiamo sapere, al riguardo, che la quantità degli ingredienti è scritta in ordine decrescente, cioè dal maggiore al minore. Quindi, se l’ordine è il seguente: zucchero, mandorle, avena, ecc., ciò significa che l’ingrediente in maggiore quantità è lo zucchero. Poi, viene, nell’ordine sempre di quantità, tutto il resto degli ingredienti elencati.

Ebbene, la verità è che lo zucchero lavorato è presente in tantissimi prodotti, talvolta in grandi quantità. È dunque necessario evitare questi alimenti.

Altra regola è quella di evitare prodotti raffinati come farina bianca, zucchero bianco, privilegiando quelli naturali e meno lavorati industrialmente. Questi ultimi, infatti, sono più ricchi da un punto di vista nutritivo, meno tossici e con un indice glicemico inferiore.

Inoltre, bisogna evitare prodotti con additivi. Questi ultimi non hanno alcun valore nutrizionale e servono solo a correggere il sapore.

Inoltre, quando leggiamo gli ingredienti di un prodotto, dobbiamo controllare i valori nutrizionali. Ciò per verificare se contengano un eccesso di grassi, specialmente saturi o zuccheri.

Altro valore interessante che potremmo utilizzare è il carico glicemico. Esso si ottiene moltiplicando l’indice glicemico per la quantità di carboidrati presenti nell’alimento. Entrambi i valori: IG e CG, sono importanti nelle patologie come il diabete e glicemia. Al riguardo, si consiglia a chi possiede uno smartphone di scaricare un’applicazione che contiene informazioni sugli indicati valori presenti nei vari alimenti.

