Attenzione, in pochi sanno che in questi 10 alimenti insospettabili si nasconde quello zucchero dannosissimo per la nostra salute!

Il consumo di zucchero può trasformarsi in un pericolo per la salute, sia dei bambini che degli adulti. In particolare, l’Organizzazione Mondiale della Sanità, consiglia vivamente di controllarne l’apporto ad un valore inferiore ai 25-50 grammi. Ossia a non più del 10% delle calorie che si consumano ogni giorno.

Tra gli zuccheri malevoli, tuttavia, non rientrano quelli della frutta che, all’opposto, deve far parte della nostra dieta quotidiana, in quanto fonte di fibre, vitamine e minerali. Considerato che gli zuccheri in essa contenuti vengono assimilati diversamente dal nostro organismo.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Nonostante, però, tutti sappiano che lo zucchero da evitare è quello contenuto nelle caramelle, nei biscotti, nei dolci e nel cioccolato, esistono altri tipi di alimenti che lo contengono. Quindi, attenzione, perchè in pochi sanno che in questi 10 alimenti insospettabili si nasconde quello zucchero dannosissimo per la nostra salute!

Alimenti insospettabili

Ci sono degli alimenti nei quali non sospetteremo neppure di trovare zucchero. Perché apparentemente salati.

Sicché, quando andiamo a fare la spesa, è molto importante soffermarci a leggere le etichette dei prodotti che stiamo per acquistare ed inserire nella nostra dieta quotidiana.

Qui, di seguito, indicheremo quali sono gli alimenti che non ci saremmo mai aspettati e che possono contenere un elevato apporto di zuccheri.

Lo yogurt, in particolare quello a basso contenuto di grassi, in cui lo zucchero viene aggiunto per migliorare il sapore;

alcuni tipi di salse come per esempio il ketchup, oppure conserve di pomodoro già pronte, la maionese e le salse agrodolci;

i succhi di frutta: anche in quelli composti di sola frutta, sono presenti sì gli zuccheri naturali ma con un contenuto notevolmente inferiore di fibre;

i cereali per la colazione;

le scatole di conserve, pomodori in polpa o passati, legumi, tonno inscatolati;

diversi tipi di bevande, come quelle gasate, gli energy drink, i thè in bottiglia;

gli alcolici;

alcuni tipi di bevande vegetali utilizzate in alternativa al latte di mucca;

le barrette proteiche e le barrette ai cereali;

alcuni tipi di pane confezionato, come quello per gli hamburger.

Insomma, in questi 10 alimenti che molto spesso abbiamo acquistato senza alcuna preoccupazione, si può celare il motivo del nostro eccesso di zuccheri nel sangue! Quindi, davvero, attenzione, perchè in pochi sanno che in questi 10 alimenti insospettabili si nasconde quello zucchero dannosissimo per la nostra salute!