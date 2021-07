Chi non desidera trascorrere qualche ora immerso nella natura a passeggiare fra rarità e bellezze botaniche provenienti da tutto il mondo?

Lo possiamo fare in questo straordinario orto botanico in Piemonte. Siamo in provincia di Cuneo, più precisamente a Saluzzo. Qui gli appassionati di botanica e non solo possono trascorrere alcune ore memorabili esplorando il meraviglioso parco di Villa Bricherasio. 12.000 metri quadrati suddivisi per aree climatiche che lasciano a bocca aperta.

È possibile ammirare bellissime camelie, rose inglesi, bambù, banani, felci, ortensie e le spettacolari piante acquatiche. In questo luogo da favola è presente una specie in particolare che da sola merita la visita poiché non si trova all’interno di una serra. È all’esterno grazie a condizioni climatiche particolarmente favorevoli e quasi uniche nella penisola. Stiamo parlando della Victoria amazonica.

Una gita fuori porta alla scoperta della più bella e straordinaria pianta acquatica

Cosa rende questa pianta galleggiante così particolare e degna di essere ammirata? Bisogna sapere che questa ninfea è stata fonte d’ispirazione per architetti, stilisti, pittori e decoratori. Ha influenzato la moda e le correnti stilistiche da fine ottocento in poi.

La forma circolare della foglia adagiata sul pelo dell’acqua è emblematica ed è entrata nell’immaginario collettivo. La struttura modulare a rete della lamina inferiore della è stata d’ispirazione per la progettazione del Crystal Palace, sede dell’Esposizione Universale, a metà ottocento.

La più stupefacente caratteristica è data dalla forza e robustezza delle sue foglie. Sono famose le fotografie che ritraggono bambini seduti sopra di esse. Sì, perché possono reggere un peso fino a 45 kg se ben distribuito. Una assoluta rarità del mondo vegetale.

I mesi estivi sono i migliori per ammirarla in tutto il suo splendore. Perciò non si può perdere l’occasione per fotografarla. È un ottimo motivo per fare una gita fuori porta alla scoperta della più bella e straordinaria pianta acquatica e passeggiare in un parco unico e prezioso.

