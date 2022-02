Chi ama fare lunghe passeggiate nel tempo libero sa bene quanto sia importante sentirsi a proprio agio con quello che si indossa. L’attenzione maggiore andrebbe rivolta alle scarpe, che possono decidere l’esito piacevole o meno di un buon walking.

Non tutti i modelli sono uguali e non possiamo pensare che un paio valga l’altro. Per decidere qual è il tipo migliore che fa al caso nostro quando siamo in negozio, dovremmo basarci su alcuni particolari. Li possiamo notare tranquillamente a occhio nudo e perdendo giusto qualche minuto potremo portare a casa le scarpe perfette per i nostri piedi.

Come scegliere le scarpe adatte alla camminata

Per la migliore esperienza durante la camminata, dovremo mettere da parte l’estetica per concentrarci sulla funzionalità. In sintesi, un modello di scarpe adeguato dovrebbe avere alcune particolarità. Dovremmo accertarci soprattutto che proteggano le nostre articolazioni e si adeguino ai diversi tipi di terreno che affronteremo.

Per capire tutto ciò dovremo necessariamente indossarle. Una volta calzate, controlliamo innanzitutto che la larghezza della pianta sia in linea con quella del piede. Diamo poi uno sguardo alla punta della calzatura, che dovrebbe essere leggermente rialzata. Infine, accertiamoci che nel movimento entrambe le scarpe si incurvino in diagonale a partire dall’avampiede.

Per ultimo, ma di uguale importanza, dovremmo essere sicuri che la misura che abbiamo scelto corrisponda a quella dei nostri piedi. A questo proposito potremmo verificare che il nostro tallone non si alzi per più di due centimetri dalla suola.

Ecco quali sono le scarpe comode e ammortizzate per camminare a passo veloce e non sentire subito i piedi stanchi

Ricordiamoci anche dell’importanza di una buona flessibilità della calzatura. Questo aspetto è particolarmente importante per evitare infortuni o disturbi articolari, come la sindrome tibiale mediale. In qualsiasi caso, consigliamo di affidarsi a rivenditori esperti che sappiano orientarsi tra i vari modelli e marche di calzature da walking.

Di scarpe etichettate come adatte alla camminata ne esistono di tantissimi modelli in commercio. Non tutte, però, possono considerarsi ideali per affrontare lunghi tragitti. Vuoi per i materiali di bassa qualità o per la conformazione non proprio adeguata al piede. Tra la marea di prodotti se ne consigliano qui alcuni ritenuti tra i migliori in circolazione, che potrebbero soddisfare i requisiti ricercati dai clienti.

Ecco quali sono le scarpe comode e ammortizzate che potrebbero fare al nostro caso:

Skechers Go Run Consistent;

Nike Tanjun Mn;

Mizuno Wave Ultima 12;

Salomon Outline Gore Tex;

Brooks Launch 7;

Axcone.

Lettura consigliata

Qualche consiglio utile per chi vuole iniziare a fare trekking e godere dei suoi innumerevoli benefici