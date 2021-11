Anche in autunno non possiamo rinunciare a un pratico paio di scarpe da sfoggiare. I modelli che si fanno largo in questa stagione sono diversi.

Le Converse si ripropongono alla grande e sono perfette per mostrarsi alla moda sembrando più giovani. Ma non sono le uniche calzature verso le quali dovremmo orientarci.

Un altro must del passato che ritorna proprio ora, infatti, ci donerà un look spaziale e farà sentire i nostri piedi totalmente a loro agio. Se siamo ansiosi di sapere a quale modello ci riferiamo, ci basterà continuare a leggere per scoprirlo.

Mocassini e ballerine a parte, ecco le scarpe eleganti e comode che tutte vogliono nel guardaroba autunnale

Abbiamo già visto come alcuni modelli siano un vero e proprio classico che non tramonta mai. Su tutti, i mocassini e le ballerine, che scommettiamo domineranno la scena ancora per molto tempo.

A questi due splendidi esemplari “evergreen”, però, tiene compagnia un’altra tipologia di calzature che siamo sicuri farà sognare molti di noi. Parliamo delle scarpe stringate.

Banalmente confuse con un qualsiasi paio di calzature coi lacci, si differenziano e non poco da queste. Hanno poco a che vedere anche con le più comuni sneakers, che tendono a uno stile certamente più sportivo.

Al contrario, le scarpe stringate sono una tipologia di calzature piuttosto varia, ma con caratteristiche comuni. Presentano lacci fini e sottili e si distinguono per una certa eleganza.

A questo gruppo potrebbero benissimo appartenere francesine o derby e alcune sottocategorie. Ora che abbiamo chiarito la differenza, vediamo come abbinarle per un look a effetto con cui farci notare.

Le migliori idee per un outfit vincente

Dunque, mocassini e ballerine a parte, ecco le scarpe eleganti e comode che tutte vogliono nel guardaroba autunnale. Per mostrarsi sempre al top in strada, però, dovremmo sapere come abbinarle per creare un effetto davvero travolgente.

Proviamole in accostamento a uno splendido paio di pantaloni scuri modello “cropped”. Indossiamo sopra un’elegante camicia azzurro chiaro e ruberemo la scena alla modella più in vista.

Oppure, indossiamo un paio di stringate con la suola alta e robusta per un effetto “chunky” assicurato. Consigliamo caldamente il modello in pelle nera. Per il resto del corpo, giochiamo sul contrasto nero-lilla e saremo pronte per dominare le strade.

Da provare anche l’accoppiata leggings di pelle e abito di camoscio arancione. Impreziosito ai piedi da un paio di stringate bicolore bianco-marroncino. Ne resteremo entusiaste. Per proseguire la lettura, ecco gli stivali stilosi e di moda per donne di ogni età.