L’aria di primavera spinge molti di noi a uscire di casa per godersi le belle giornate. Il clima mite di questo periodo è perfetto per intraprendere lunghe passeggiate nel parco o per i boschi e rilassarsi nella natura. Per ottenere il meglio dalla camminata, però, dovremo essere sicuri di indossare il giusto abbigliamento.

Una tuta leggera e traspirante e dei pantaloni elastici sono un buon compromesso, ma forse la parte più importante la svolgono le scarpe. Le calzature che indossiamo dovrebbero rispettare i nostri piedi e garantirci un comfort duraturo.

Per guidare i lettori nella scelta del modello ideale, abbiamo deciso di illustrare le scarpe sportive finite in ogni lista dei desideri. Le loro caratteristiche potrebbero renderle un vero affare per gli amanti del walking o delle escursioni.

Comodità e sicurezza ai piedi

La scelta delle scarpe per camminare non dovrebbe essere lasciata al caso. È importante informarsi e garantirsi un modello che sia comodo, ma allo stesso tempo sicuro. Potremmo regolarci in base ad alcuni fattori. Età e peso giocherebbero un ruolo importante, così come lo stato di salute (vedi problemi alle articolazioni e motori).

Infine, dovremo prendere in considerazione l’intensità dell’attività che vogliamo svolgere e il budget a disposizione. Vediamo dunque le calzature che per durabilità e qualità dei materiali dovrebbero soddisfare molti di noi nel lungo periodo.

Finite in ogni lista dei desideri, queste scarpe comodissime sono adatte a lunghe camminate e rendono ogni passo più confortevole

Il primo modello che consigliamo sono le Merrell Moab 2 Vent. Sono un paio di scarpe perfette per inoltrarsi nei percorsi più accidentati senza rischiare una storta. Fanno dell’affidabilità il loro punto di forza e sono parecchio resistenti.

Per sentire i piedi liberi di muoversi, quasi come se fossimo scalzi, potremmo optare invece per le Skechers Equalizer 4.0. Leggere e ammortizzate, offrono tutti i vantaggi che si ricercano per una passeggiata di qualità.

Le scarpe che indossiamo dovrebbero anche proteggerci da ogni imprevisto. Se vogliamo farci trovare preparati in caso di pioggia o neve, propendiamo per un paio di Adidas Terrex Skychaser. Chi adora inerpicarsi per i percorsi montani attraversando ruscelli e torrenti le amerà. L’impermeabilità unita alla praticità sono i veri cavalli di battaglia.

Concludiamo la lista con le utilissime Brooks Beast. Studiate per il running, garantiscono ottime prestazioni anche nella camminata. Sono traspiranti, resistenti e piacevolmente ammortizzate. Si adattano bene alle varie forme dei piedi e difficilmente li stresseranno.

