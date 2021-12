Il conto alla rovescia per l’inizio dell’anno nuovo è il momento migliore per ritrovare la fiaccola dell’amore. Dunque ecco le fortunate coppie e i segni zodiacali che faranno scintille di passione la notte di Capodanno!

Il segno baciato dalle stelle durante le Feste

C’è un segno zodiacale che, più di tutti, trascorrerà uno splendido Natale. E, incredibilmente, un Capodanno ancora migliore. Si tratta del Capricorno, ossia il segno dei nati fra il 22 dicembre e il 20 gennaio.

Di questa serenità beneficerà sicuramente anche chi è in coppia con un Capricorno. Infatti Mercurio donerà a questo segno un netto miglioramento delle capacità comunicative, tanto importanti nei rapporti romantici. Niente malintesi, dunque, durante la notte di Capodanno.

Ma non solo: grazie a Mercurio, si rinforzeranno anche l’ambizione e la dedizione. Due caratteristiche che sicuramente faranno brillare i Capricorno agli occhi dei partner romantici, e risveglieranno l’attrazione.

Ecco le fortunate coppie e i segni zodiacali che faranno scintille di passione la notte di Capodanno

A godere di un Capodanno di passione saranno dunque soprattutto le coppie formate da un/una Capricorno e un partner appartenente al segno del Toro, della Vergine, dello Scorpione e dei Pesci. Questi sono infatti i segni più compatibili con i Capricorno.

Ma ci sono ottime chance anche per i Sagittario. I nati sotto questo segno, infatti, godranno dell’influenza positiva della luna, che amplificherà le loro emozioni e sentimenti.

È significativo anche il transito di Marte in Sagittario. Il pianeta, infatti, rinforza il desiderio di conoscere, aprirsi e conquistare. È quindi un ottimo alleato per qualsiasi nuova impresa, anche amorosa.

In particolare, Marte inonderà i nati sotto il Sagittario di energia vitale, e ne esalterà la natura passionale e sensuale. Tutti gli ingredienti giusti per fare faville la notte di Capodanno!

Molto fortunate saranno le coppie formate da Sagittario e Ariete. I due segni di Fuoco, infatti, hanno in comune la passionalità. In amore la forte attrazione reciproca è garantita!

In più Sagittario e Ariete si assomigliano per quanto riguarda la natura attiva e sempre in movimento. È dunque un’ottima idea trascorrere un Capodanno in coppia all’insegno dei viaggi, del divertimento e della scoperta.

Infine, chiuderanno il 2021 col botto anche i nati sotto un altro fortunato segno: Capodanno sarà per loro l’occasione di lasciarsi alle spalle le persone tossiche e far sbocciare nuovi amori.

E per chi invece è single e felice di esserlo? Si può ovviamente festeggiare l’arrivo dell’anno nuovo circondati dall’amore di amici e famigliari. Magari preparando assieme un dolce portafortuna semplice e originale tipico di Capodanno.

