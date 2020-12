Come concludere il menù per festeggiare l’arrivo dell’anno nuovo? Serve una torta che porti felicità e successo nel 2021. Per chi fosse a corto di idee, un suggerimento unico viene dalla Grecia. Infatti, la vasilopita è il dolce portafortuna più facile e originale per Capodanno.

Questo dessert, noto anche come torta di San Basilio, è diffuso non solo in Grecia. Lo si trova in vari Paesi dell’Europa Orientale e dei Balcani.

Qual è il trucco che lo rende davvero speciale? Basta mettere una moneta o un ciondolo in metallo sul fondo della tortiera, prima di versarvi l’impasto. Al momento di gustare il dolce, chi troverà la moneta sarà fortunato per tutto il 2021. Ecco perché la vasilopita è il dolce portafortuna più facile e originale per Capodanno!

Ingredienti

Esistono diverse varianti della torta di San Basilio. Ecco gli ingredienti per un risultato molto soffice:

a) 200 grammi di yogurt;

b) tre tazze di zucchero;

c) 375 grammi di burro;

d) sei uova;

e) 750 grammi di farina;

f) mezza tazza di succo d’arancia;

g) un cucchiaio di vanillina;

h) la scorza di due arance;

i) un pizzico di sale.

Procedimento

Ecco i passaggi da seguire per preparare la torta:

a) preriscaldare il forno a 175 gradi;

b) separare i tuorli dagli albumi;

c) aggiungere un pizzico di sale agli albumi e montarli a neve;

d) con l’aiuto di un mixer, sbattere assieme il burro a temperatura ambiente e lo zucchero per circa 20 minuti;

e) aggiungere al burro i tuorli, uno alla volta;

f) versare nel composto il succo e la scorza d’arancia, la vanillina, lo yogurt e mescolare;

g) aggiungere un terzo della farina e un terzo degli albumi montati a neve, mescolando con movimenti leggeri, dal basso verso l’alto;

h) procedere così per il resto della farina e degli albumi;

i) versare in una tortiera imburrata di circa 32 cm di diametro;

l) cuocere per 50-60 minuti.

Ecco pronta la torta di San Basilio!

