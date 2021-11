Si usa dire che chi è sfortunato al gioco è fortunato in amore, e viceversa. Per uno splendido segno zodiacale sta per arrivare una botta di positività in uno di questi due ambiti. Ma quale?

Attenzione a questo importante evento astronomico

È in arrivo un’incredibile fortuna dal 4 dicembre per questo segno zodiacale che chiuderà il 2021 col botto. Il momento è propizio: dopo un periodo non facile, è giunta l’occasione di fare il pieno di positività per chiudere l’anno passato col sorriso e iniziare al meglio il 2022.

L’occasione per questo cambio di rotta è un evento astronomico che si terrà il 4 dicembre: l’eclissi totale di sole. Il fenomeno sarà osservabile soltanto dall’Antartide. In alcune aree del Sud Africa, Sud America, Australia e Nuova Zelanda sarà possibile assistere almeno a un’eclissi parziale.

Tuttavia il fatto che non la si possa vedere non impedisce all’eclissi di influenzarci. Tutt’altro: fin dall’antichità, e per gli appassionati di astrologia ancora oggi, si tratta di un momento importante di cambiamento.

Il fenomeno infatti coinvolge il Sole e la Luna, ossia i due corpi celesti che più osserviamo, e coi quali interagiamo ogni giorno.

C’è però un segno in particolare che dovrebbe prestare attenzione all’eclissi solare del 4 dicembre.

I nati sotto il segno dei Gemelli verranno travolti dalla fortuna a partire dal 4 dicembre. Ma non si tratta di opportunità di carriera, soldi o altri beni materiali. In gioco c’è qualcosa di ben più prezioso: l’amore.

D’altronde per i Gemelli, persone curiose, chiacchierone e socievoli, le relazioni sono importanti, sia che si tratti di legami romantici che di rapporti di amicizia. Ma perché l’eclissi del 4 dicembre investirà proprio questa sfera?

L’evento astronomico, come già accennato, porta al cambiamento. Per questo durante tale fenomeno il consiglio generale è non cercare confronti o conflitti, perché si rischia il termine di una relazione.

Ma, per i Gemelli, l’eclissi non va interpretata in senso negativo. Infatti durante il mese di dicembre questo segno sarà chiamato a rivalutare i legami che non portano felicità e soddisfazione personale.

Dal 4 dicembre si aprirà dunque l’occasione per dire addio alle persone tossiche, e aprire invece il cuore a nuove conoscenze, che sbocceranno in nuovi amori. Giusto in tempo per trascorrere le Feste attorniati da persone genuine, in grado di scaldare il cuore dei Gemelli.

