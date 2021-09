Il tradimento in una relazione è difficile da superare. Spesso causa una ferita che non si rimargina più e porta alla fine della coppia.

Per chi si fida dell’oroscopo, dunque, è importante controllare non solo le compatibilità fra i segni. Bisogna anche scoprire quali sono i segni zodiacali più portati a tradire.

Certo, le stelle e i pianeti non possono predire con esattezza se avverrà un tradimento, ma possono dare qualche indicazione su quali segni sono i meno affidabili in una relazione di coppia.

Brutte notizie per chi si innamora di questi segni zodiacali perché sono i meno fedeli

Fra i segni zodiacali più inaffidabili ci sono i Gemelli. Questi, infatti, tendono a preferire le relazioni casuali, sono molto socievoli, si annoiano in fretta e sono spesso indecisi: una combinazione di caratteristiche che potrebbe portarli a tradire.

Quando i nati sotto il segno dei Gemelli si fidanzano, pretendono molto dal partner: se non ottengono attenzione, potrebbero cercare altrove.

Anche i Gemelli riescono a diventare partner leali, ma solo se incontrano qualcuno con cui condividere i propri mille interessi. Soprattutto, hanno bisogno di un compagno di vita che non invada i loro spazi e la loro voglia di libertà.

Attenzione, però, anche all’Ariete. I nati sotto questo segno di fuoco sono particolarmente impulsivi, e spesso agiscono prima ancora di pensare. Una caratteristica pericolosa quando si è in una relazione! Allo stesso tempo, però, gli Ariete sono partner molto diretti, che non amano i giochetti mentali. È dunque possibile che commettano uno sbaglio a causa di un istinto passeggero, ma non sono manipolatori.

Stesso discorso vale per i Sagittario, persone avventurose e impulsive che fanno fatica a formare relazioni stabili. Se si innamorano davvero, però, tendono a diventare più fedeli.

Insomma, brutte notizie per chi si innamora di questi segni zodiacali perché sono i meno fedeli. Ma non i peggiori: il primo gradino del podio spetta a un altro segno.

Il meno fedele

Fra i segni zodiacali meno fedeli c’è sicuramente il Leone. Non che i partner Leone siano alla ricerca di libertà o fatichino a rimanere in una relazione stabile. Il problema, piuttosto, è che vogliono essere trattati come meritano.

I nati sotto il segno del Leone, infatti, sono le vere e proprie star dello zodiaco: tendono ad avere personalità forti, e vogliono essere adorati come Re e Regine dai propri partner.

Chi vuole tenersi stretto un Leone, dunque, deve essere un compagno adorante e presente. Altrimenti si rischia che i Leone vadano a cercare attenzioni altrove!

Chi sa dare ai Leone l’amore che si aspettano, verrà ricompensato con generosità, regali, e grandi gesti di apprezzamento. I Leone infatti pretendono molto, ma elargiscono altrettanto.

