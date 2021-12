L’eterna lotta dei siciliani, si dice arancina o arancino? La maggior parte degli italiani si trova sempre in difficoltà quando si tratta di nominarli. Queste preziose sfere dorate dal gusto unico sono incredibili a prescindere dal nome.

Prepararle come un vero siciliano non è semplice, bisogna scegliere il riso giusto e impanarle alla perfezione. Ma non solo, il ripieno è tanto importante quanto la forma e il gusto del riso. Oggi vedremo 3 ripieni che sono la fine del mondo a cui è impossibile resistere.

Ecco 3 ripieni golosissimi per delle arancine buone da impazzire da preparare non solo a Santa Lucia

Per quanto riguarda la preparazione del riso esistono due scuole di pensiero. C’è chi aggiunge lo zafferano solo a cottura ultimata e invece chi lo mette nell’acqua. Ma sicuramente la scelta del riso è importante perché serve un riso che mantenga la cottura senza attaccarsi troppo.

Una ricetta molto fedele all’originale e gustosa è quella con il riso vialone nano. Prepariamo circa 500 gr di riso con largo anticipo così avrà tutto il tempo di raffreddarsi. Vediamo ora quali ripieni scegliere per circa 7 arancine fare un figurone.

Il classico ragù alla siciliana

Intramontabile e il preferito di molti è sicuramente il ripieno al ragù. La particolarità di questa preparazione è che non prevede solo sugo e carne macinata, ma anche l’aggiunta di piselli. Come vuole la tradizione siciliana prepariamo un ragù con 1 bottiglia di passata, 400 gr di macinato e 200 gr di piselli. Soffriggiamo una cipolla tritata, aggiungiamo il macinato e sfumiamo con del vino bianco. Poi la passata e facciamo cuocere, a metà cottura aggiungiamo i piselli e facciamo restringere il sugo. Non deve essere liquido altrimenti fuoriuscirà dall’arancina.

Il secondo ripieno viene chiamato al burro, ma prevede anche l’utilizzo del prosciutto cotto. In alcune zone si prepara ancora con solo il burro, in altre si aggiunge mozzarella e prosciutto. Serviranno due mozzarelle e 400 gr di prosciutto cotto spezzettato a mano. Sicuramente questo ripieno farà faville con tutti.

Finiamo con un ripieno un po’ più particolare, quello con funghi e besciamella. Possiamo utilizzarne una già pronta o prepararla noi a nostro piacimento. Meglio abbondare, quindi 300 ml di besciamella e 300 gr di funghi champignon. Rosoliamo prima i funghi tagliati a fette e ben conditi prima di mescolarli alla besciamella.

Ultimi passaggi e la panatura

Non ci resta che creare l’arancina, aiutandoci con uno stampo tondo o nella mano. Mettiamo il ripieno al centro, richiudiamo la pallina. Ora passiamo alla panatura croccante che è una delle caratteristiche insostituibili delle arancine. Non serve per forza fare una doppia panatura, basta solo non usare tutto l’uovo. Ecco il segreto che pochi conoscono per una panatura sempre croccante, leggera e con meno grassi, l’albume.

Quindi, ecco 3 ripieni golosissimi per delle arancine buone da impazzire da preparare non solo a Santa Lucia. Serviamole come antipasto per spizzicare anche il giorno di Natale.

