Quante volte sarà capitato di non chiudere bene la boccetta dello smalto e trovarlo incrostato. Oppure di recuperare sul fondo di un cassetto uno smalto dato per disperso da anni. Purtroppo in questi casi è difficile ridare nuova vita allo smalto e riutilizzarlo.

Ormai è passato troppo tempo e la boccetta a stento si apre. Abbiamo provato di tutto e quando finalmente ci siamo riuscite ecco la brutta sorpresa. Lo smalto è completamente finito e giusto qualche goccia sul fondo ci aveva illuso.

Tanti li buttano non immaginando che i pennelli dello smalto finito o incrostato valgono oro se usati così

A questo punto l’unica cosa da fare è acquistarne uno nuovo e buttare via la boccetta. In realtà nello spirito del riciclo e del risparmio non è l’unica soluzione per fortuna. Il pennellino dell’applicatore può essere facilmente riutilizzato per semplificarci la vita.

Infatti grazie alle dimensioni ridotte questo pennello è utile per diverse funzioni. Prima di tutto se abbiamo dei bimbi che amano colorare perché non riciclarlo così? Dopo aver eliminato ogni traccia di smalto e averlo pulito può diventare un pennello per bambini. L’impugnatura piccola è perfetta per le manine dei bimbi che possono sbizzarrirsi a colorare in libertà.

Un altro modo per riutilizzarlo è sicuramente sfruttarlo per i piccoli ritocchi in casa. Magari abbiamo urtato l’angolo di un mobile o del termosifone e la vernice è saltata via. O magari abbiamo rigato l’auto e non vale la pena andare dal carrozziere. Sfruttiamo il pennellino per rimediare a questi piccoli incidenti. Ricordiamoci solo di utilizzare la vernice giusta e ripulirlo dopo l’applicazione così non si indurirà.

Un ultimo segreto davvero utile

Ormai PC e schermi vari sono parte integrante della nostra vita. Per lavoro o per piacere siamo sempre collegati a dispositivi elettronici di vario genere. E anche questi dispositivi possono raccogliere polvere come tutto il resto. Quante volte sarà capitato di aver sporcato la tastiera del PC o il telecomando con le briciole. Ecco la soluzione per spolverare facilmente anche i punti più difficili da raggiungere come i tasti.

Usiamo il pennellino dello smalto asciutto per eliminare residui di cibo e polvere. In un attimo le tastiere saranno come nuove e soprattutto senza sforzo. Per una pulizia più profonda in caso di macchie di fumo o cibo però non è sufficiente. Serve anche un prodotto che ormai non può mancare in casa per pulire a fondo la tastiera del PC. Usiamo un panno in microfibra e dell’alcol isopropilico al 70%.

Quindi, in tanti li buttano non immaginando che i pennelli dello smalto finito o incrostato valgono oro se usati così. In ogni caso possiamo anche provare a recuperare un po’ dello smalto che si è seccato nella boccetta. Nell’articolo “I tre trucchi efficaci per far tornare lo smalto secco come nuovo” ci sono tutte le indicazioni.

