Chi è alla ricerca di un antipasto buonissimo e super veloce è nel posto giusto.

Ad una manciata di giorni dalle festività natalizie è giunto il momento di scrivere il menù delle feste. Prelibatezze che una dietro l’altra allieteranno i nostri “lauti banchetti” dal 24 dicembre al 6 gennaio.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Come ogni anno, anche per questo Natale 2021 gli italiani porteranno in tavole molti piatti tradizionali. Per far felici e contenti tutti gli ospiti in un lampo a cena o a pranzo, ecco questa cremosissima lasagna autunnale tutta da gustare.

Chi ama i dolci non potrà fare a meno di questi sfiziosissimi struffoli napoletani, pronti in poche mosse.

Per chi vuole servire un aperitivo sfizioso ma anche facile e veloce, ecco questi meravigliosi cocktail di gamberetti per stupire gli ospiti in modo semplice.

Insomma, in cucina basta veramente pochi ingredienti per creare vere opere d’arte. É il caso della ricetta che stiamo per preparare insieme.

Dunque, ecco l’antipasto che vale oro per chi non ha tempo e vuole stupire gli ospiti in 15 minuti salvando anche il portafoglio

Mai provati i cornetti salati al salmone? Dei veri e propri bocconcini di bontà che costano pochi euro. Il salmone affumicato, infatti, è l’unico ingrediente più costoso di tutta la ricetta. Nel complesso, però, i cornettini salati sono davvero convenienti e si preparano in pochi minuti. Di seguito, tutto l’occorrente per 8 cornetti.

Ingredienti

1 rotolo di pasta sfoglia tonda;

100 grammi di formaggio fresco spalmabile;

50 grammi di salmone affumicato;

1 tuorlo per spennellare.

Procedimento

Prendere il salmone e tagliarlo a dadini. Poi, mescolarlo al formaggio spalmabile. A questo punto, srotolare il disco di pasta sfoglia e dividere con un coltello la sfoglia in 8 triangoli. Con una forchetta bucherellare la sfoglia. Poi, porre al centro di ogni triangolo un cucchiaio di salmone e formaggio.

Iniziando dalla base maggiore, delicatamente, arrotolare ogni triangolo formando dei cornetti.

Sigillare bene i bordi schiacciando la sfoglia e spennellare ogni cornetto con un tuorlo sbattuto. Per rendere più deliziosa la ricetta si suggerisce di arricchire i cornetti con semi di sesamo.

A questo punto, adagiare i cornetti in una teglia con carta da forno e far cuocere alla temperatura di 180° per circa 15 minuti.

Una volta che i cornetti saranno dorati al punto giunto, spegnere e far leggermente intiepidire. Dunque, ecco l’antipasto che vale oro per chi non ha tempo e vuole stupire gli ospiti in 15 minuti salvando anche il portafoglio. Una ricetta da non perdere e da proporre per qualsiasi festività perché è buona ma anche velocissima.