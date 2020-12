Le festività natalizie entrano nel vivo. Tutto è pronto per dare sfogo alla creatività in cucina con piatti deliziosi che animeranno le tavole degli italiani. Ed anche se in questi giorni i menù sono già stabiliti, i buongustai di ProiezionidiBorsa raccomandano ai Lettori di provare assolutamente questa ricetta. Semplice e gustosissima si prepara in poco tempo e chiunque può realizzarla. Di seguito, tutto l’occorrente per una squisita lasagna di carciofi e pancetta.

Ingredienti

a) mezzo kg di cavolfiori;

b) 250 gr di lasagne precotte;

c) 100 gr di pancetta;

d) 50 gr di cipolle;

e) 200 gr di provola;

f) 100 ml di besciamella;

g) 30 g di parmigiano;

h) olio extravergine d’oliva, sale e pepe e acqua q.b.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

.Lasagna speciale ma facilissima per lasciare gli ospiti senza fiato, da provare! Procedimento

Realizzare un’ottima lasagna di cavolfiore è davvero un gioco da ragazzi grazie e queste semplici regole. Innanzitutto, lavare e pulire il cavolfiore. Poi, tagliarlo a pezzetti e lasciarlo da parte.

In una padella inserire la cipolla tagliata finemente e un filo d’olio d’oliva. Far rosolare per qualche minuto. Successivamente, unire i pezzetti di cavolfiore e lasciar cuocere per circa 3 minuti a fuoco moderato. Aggiungere un po’ d’acqua e coprire con un coperchio. Far cuocere per 6 massimo 8 minuti. Quando il cavolfiore sarà morbido, schiacciare con l’aiuto di un cucchiaio e renderlo cremoso. Far cuocere ancora qualche minuti per far asciugare l’acqua ottenuta dallo schiacciamento del cavolfiore.

A questo punto, aggiungere la besciamella. Mescolare con cura e aggiungere anche un pizzico di sale e una spolverata di pepe.

Prendere la pancetta e tagliarla a dadini. Eseguire lo stesso procedimento per la provola e lasciare da parte.

Prendere una pirofila e versare un filo l’olio sul fondo. Versare e stendere la crema di cavolfiore. Disporre le lasagne, poi i dadini di pancetta e provola. Versare ancora uno strato di crema di cavolfiore e poi ancora la besciamella e via dicendo. Dopo massimo 4 strati, spolverare con il parmigiano. Infornare, in forno già caldo, alla temperatura di 200 gradi per circa 20 minuti.

Una volta cotta, la lasagna non dovrà essere che servita. Buon appetito!

Se “Lasagna speciale ma facilissima per lasciare gli ospiti senza fiato, da provare” è stato utile ai Lettori, si consiglia anche “Medaglioni di zucchine e scamorza, fantasie filanti pronte in pochi minuti“.