Se ne parla sempre troppo poco del purè. Forse perché è un piatto troppo popolare. O magari perché è così semplice da non fare notizia. Eppure, è uno dei contorni preferiti dagli italiani. Una volta era un rito prepararlo, un po’ come la polenta. Oggi lo troviamo già comodamente pronto nelle vaschette dei banchi frigo del supermercato. Solo da scaldare nel microonde. Un paio di minuti e via, ce lo troviamo a tavola, pronto, caldo e fumante. Col vantaggio che piace anche tanto ai nostri bambini, che magari gli piazzano dentro un formaggino e sono ancora più contenti. Ma anche il purè ha delle varianti. Più di un semplice purè questo contorno così ammagliante che sembra uscito dalle fiabe e non dalle ricette, vediamolo coi nostri Esperti di ricette della Redazione.

Un contorno benefico e un purè alternativo

Prendiamo la consistenza del purè e sostituiamo le patate con i piselli. Il che significa portare in tavola i legumi, con tutto il benessere a favore del cuore, della linea e della salute. Vediamo come prepararlo e cosa serve:

500 grammi di piselli;

sale e pepe;

olio evo;

panna da cucina o formaggio spalmabile come Philadelphia;

aromi a nostra scelta.

Se utilizziamo i piselli freschi, procediamo con la sgranatura e la bollitura in acqua e sale. Se li utilizziamo invece surgelati o in scatola, partiamo direttamente dal passaggio successivo.

Mettiamoli nel contenitore del frullatore semplicemente assieme a qualche aroma o spezia a nostra scelta, eventualmente un goccio di acqua, un filo di olio.

Frulliamo e, prima di spegnere, regoliamo di sale e pepe. Quando il purè avrà raggiunto la cremosità che desideriamo, aggiungiamo della panna o del formaggio Philadelphia e diamo un’ultima scaldata.

Tutta salute e un alleato della linea

Se il purè di piselli è l’occasione per fare una scorpacciata di legumi in maniera piacevole, la stessa cosa si può fare con il cavolfiore. In questo caso, possiamo veramente approfittare per fare mangiare questo prezioso ma non buonissimo ortaggio anche ai nostri bambini. Se abbiamo preparato il purè tradizionale, quello con le patate, o, magari anche quello che abbiamo suggerito coi piselli, perché non aggiungere il cavolfiore. Una volta che lo avremo cotto e, magari anche reso più gradevole, saltandolo in padella, possiamo frullarlo assieme. A differenza però dei piselli, il purè con il cavolfiore, andrebbe poi passato in padella per qualche minuto per amalgamarsi assieme agli altri ingredienti. Potrebbe essere una buona idea anche quella di aggiungere del prezzemolo e un pizzico di noce moscata.

Approfondimento

