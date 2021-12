Il mascara è l’amico di tutti i make up più belli. Intensifica ogni sguardo e rende gli occhi magnetici. Il segreto del suo successo sta nel suo fluido colorato che si applica sulle ciglia con lo scovolino. Una spazzolina, generalmente, in silicone con numerose setole. Queste ultime possono essere più lunghe o più corte, parallele o incrociate. Ciò che conta è il risultato finale: ovvero far apparire le ciglia più lunghe e incurvate.

Inoltre, il mascara è consigliato per tutte le forme degli occhi e soprattutto non ha età.

Ecco, ad esempio, come truccarsi dopo i 50 anni e apparire sempre più giovani e riposate con questi semplicissimi segreti di bellezza.

Dunque, il mascara non può mancare nel beauty case di ogni donna. Per rendere le ciglia ancora più folte e seducenti, ecco alcuni piccoli trucchi da ricordare.

Una volta terminato il prodotto, capita praticamente sempre di buttare il mascara e quindi di dire addio anche al magico scovolino. Attenzione, però, perché chi butta questo cosmetico commetterà un grave errore.

Non tutti sanno, infatti che esistono 8 usi furbi e utilissimi che non ci faranno più buttare lo scovolino del mascara finito o troppo secco

Perché disfarsi di uno strumento piccolo e pratico che può salvarci in tante occasioni? Ebbene, lo scovolino si presta a tanti usi alternativi.

Dunque, non solo ciglia folte e sensuali, ma grazie alla spazzolina di silicone riusciremo a risolvere diversi piccoli dilemmi quotidiani. Quindi, ecco 8 usi furbi e utilissimi che non ci faranno più buttare lo scovolino del mascara finito o troppo secco.

Prima di riciclarlo, lo scovolino andrà pulito con cura. Rimuovere il prodotto residuo con un fazzoletto, poi immergere lo scovolino in acqua calda e alcool denaturato. Dopo una decina di minuti bisognerà sciacquarlo e farlo asciugare in modo naturale. In questo modo, la spazzolina potrà essere tranquillamente riutilizzata per applicare altri prodotti. Ad esempio, il metodo più gettonato è quello di applicare sulle ciglia olii e prodotti appositi per farle rinforzare e crescere al meglio.

Ovviamente, questo non è l’unica idea per riciclarlo. Uno scovolino del mascara può salvare un’intera acconciatura. Difatti, non tutti sanno che grazie alle sue setole fitte lo scovolino è perfetto per riordinare i capelli fuori posto. Basterà spruzzare un po’ di lacca sullo scovolino, pettinare le ciocche interessate e fissarle alla perfezione.

Lo scovolino, poi, è utile per alcune faccende domestiche. Ad esempio, si presta a lavare perfettamente lo scolo dei lavandini e la rubinetteria. Basterà versare una goccia di detergente sulle setole e strofinare la zona interessata.

Occhio all’uso alternativo per lucidare i gioielli. I bijoux torneranno come nuovi dopo una sola passata con lo scovolino bagnato nell’alcool.

Non è finita qua

Lo scovolino del mascara è una buona arma per:

pettinare le sopracciglia;

sostituire l’ombretto o la matita per sopracciglia, colorandole;

eliminare gli eccessi del mascara applicato con uno scovolino molto ricco di prodotto;

eliminare anche le macchie causate da una sbavatura del mascara grazie ad una leggera passata sulla macchia con lo scovolino pulito.