Un antipasto tra i più sfiziosi e di facile preparazione. Veloce dal sapore delicato, questa ricetta lascerà gli ospiti di stucco senza l’impiego di troppo tempo per la sua preparazione. Per le versioni così facili come questa, a fare la differenza è la freschezza degli ingredienti, per cui far attenzione durante il momento dell’acquisto dei gamberetti è fondamentale. Da inserire in piccole coppette, il cocktail può anche diventare più scenografico servito in una conchiglia. Un “must” da proporre nelle festività natalizie per accontentare i palati di grandi e piccini. Ecco l’occorrente per 6 persone.

Ingredienti

600 g di gamberetti freschi;

200 g maionese;

1 cucchiaio di ketchup;

insalatina di verdure, possibilmente sott’aceto;

1 cespo di lattuga;

sale e pepe q.b.

Cocktail di gamberetti per stupire gli ospiti in modo semplice. Preparazione

Il primo passo per realizzare un cocktail gustoso parte dall’ingrediente principale, dai gamberetti ovviamente. Lavare con cura e sotto l’acqua corrente i crostacei. Pulirli con attenzione e lessarli per un paio di minuti in una pentola con acqua bollente. Durante la cottura, aggiungere anche un pizzico di sale per insaporire. Una volta lessati, scolare i gamberetti e lasciarli raffreddare.

A questo punto, in una ciotola versare la maionese e il ketchup. In un’altra ciotola inserire i gamberetti ad aggiungere un cucchiaio di insalata di verdure sott’aceto. Subito dopo, coprire con la salsa di maionese e ketchup. Non resta che decidere la composizione finale. Prendere le ciotole in vetro oppure le conchiglie, ricoprirle con un letto di foglie di lattuga e posizionare sopra i gamberetti. Ed ecco che in poche mosse, il cocktail di gamberetti prende forma e sarà pronto per deliziare anche i palati più raffinati e soprattutto più difficili.

