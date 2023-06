Ecco la sneakers “reale” che non può mancare nel guardaroba: parola di Kate Middleton e Meghan Markle!

L’estate è alle porte e non possiamo affrontarla senza rinnovare il guardaroba delle sneakers. Se non sappiamo quale fa per noi dobbiamo leggere le prossime righe. Stiamo infatti per scoprire le scarpe preferite dai reali britannici. E costano davvero pochissimo.

Non importa se abbiamo 20, 30 o 60 anni. Non importa se amiamo lo stile sportivo o vogliamo sempre vestirci eleganti. Tutti noi amiamo le sneakers e ne abbiamo molte paia. A maggior ragione in questi anni in cui le scarpe da ginnastica si sono trasformate in accessori super trendy e da collezione. Le sneakers stanno conquistando stelle dello spettacolo come Belen e addirittura membri della famiglia reale inglese come Kate Middleton e Meghan Markle. Oggi parleremo proprio delle due principesse e delle scarpe che hanno sfoggiato nelle occasioni più glamour. Quindi ecco la sneakers “reale” che non può mancare nel guardaroba. E, a sorpresa, ha un prezzo decisamente interessante.

Le sneakers Veja: le preferite della famiglia reale inglese

Terminata la recente cerimonia per l’incoronazione di Re Carlo, Kate Middleton è apparsa in pubblico con ai piedi un paio di sneakers targata Veja. Una scarpa bianca, sobria ed elegante che la Principessa del Galles aveva già sfoggiato in molti altri appuntamenti ufficiali. Una calzatura, la sneakers Veja bianca, indossata molto volte anche da Meghan Markle.

Ma cos’hanno di particolare queste sneakers brasiliane così amate dai reali oltre al disegno evergreen con logo in bella vista? Innanzitutto la sostenibilità. Queste scarpe vengono realizzate in materiali completamente riciclati e sono tra le più “green” in assoluto. E i prezzi variano nella maggior parte dei casi tra gli 80 e i 170 euro. Decisamente un ottimo affare sia per il nostro look che per l’ambiente.

Come indossarle

Le sneakers Veja ci dimostrano una verità assoluta. Ovvero che le sneakers sono perfette coi vestiti lunghi estivi. Oppure con un paio di jeans e una t-shirt vintage. O ancora con un paio di bermuda e un blazer. Le Veja si abbinano praticamente con tutto grazie alle loro colorazioni tenui e al design classico e sportivo allo stesso tempo. La scarpa passepartout di tutta l’estate.

Ecco la sneakers “reale” che non può mancare nel guardaroba: le migliori alternative alle Veja

Non vogliamo puntare sulle Veja ma amiamo le sneakers bianche? In questa stagione potremmo letteralmente impazzire. Ci sono le splendide Adidas firmate da Stella McCartney. Le nuove New Balance 2002r con suola ammortizzata e rialzata. O ancora le nuove, e irresistibili, scarpe sportive Prada.

Preferiamo il colore? Allora la scelta è quasi obbligata. Nel nostro guardaroba per l’estate 2023 non possono mancare le sneakers Adidas Samba. Ovvero la scarpa più amata da vip, cantanti e personaggi dello spettacolo. In questi mesi le abbiamo già viste ai piedi di Chiara Ferragni, Emily Ratajkowski, Kaia Gerber e Jennifer Lawrence. Pharrell Williams ha appena lanciato la sua coloratissima colorazione di Samba. Impossibile non averle.