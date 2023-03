Sneakers donna comode e adatte a ogni età? Proviamo quelle che ama Belén Rodriguez

Inizia la bella stagione e si moltiplicano le ricerche online di sneakers e scarpe da ginnastica. L’offerta è praticamente infinita ma ci sono modelli che hanno decisamente qualcosa in più. Uno di questi ce l’ha recentemente mostrato Belén Rodriguez ed è già partita la caccia all’acquisto.

Il ritorno dell’ora legale sancisce di fatto il “vero” inizio della primavera. Le ore di luce aumentano ed è il momento di sfruttarle passando più tempo all’aria aperta. Ovviamente con un bel paio di sneakers ai piedi, la calzatura simbolo della bella stagione. C’è solo un piccolo problema. Tutti amano le sneakers ma pochi sanno scegliere quelle più adatte e più facili da abbinare. È il momento di fare luce sull’argomento e di scoprire le migliori sneakers donna comode e adatte a ogni età. Il suggerimento perfetto arriva direttamente da Belén Rodriguez che ha recentemente sfoggiato sui social un modello davvero irresistibile.

La sneakers preferita di Belén

Da sempre icona di stile, Belén Rodriguez ha deciso di inaugurare la primavera con un nuovo modello di scarpe da ginnastica. Scarpe che in poche ore si sono trasformate in uno dei modelli cult della stagione. La scarpa in questione è la Nike Air More Uptempo, calzatura ispirata alle scarpe da basket anni ‘90 e recentemente rivisitata in chiave streetwear. Una scarpa alta, ben ammortizzata e assolutamente iconica nello stile. Perfetta per ogni età, facile da portare e decisamente più elegante della media.

I migliori modelli della primavera 2023

Non amiamo le scarpe alte indossate da Belén e siamo alla ricerca di una sneakers bassa ugualmente comoda? Nessun problema. In questa primavera 2023 c’è davvero l’imbarazzo della scelta. Sono tornate di prepotenza sugli scaffali e nei negozi online le Converse All Star e le Onitsuka Tiger. Ovvero due tra le scarpe vintage più vendute di sempre.

Se invece siamo dei cultori del marchio Adidas, ci sono bellissime notizie. Il modello di punta di quest’anno sono le iconiche Samba, già sfoggiate da Bella Hadid.

Sneakers donna comode e adatte a ogni età? Ecco come portarle per essere anche eleganti

L’altra grande questione quando decidiamo di acquistare le sneakers è quella di capire come abbinarle al di fuori della routine quotidiana. La risposta è più semplice di quanto crediamo. L’accoppiata jeans + blazer non tradisce mai in abbinamento alle sneakers. Idem quella composta da pantalone nero in pelle, chiodo e felpa con cappuccio.

Se abbiamo scelto sneakers basse, creare un outfit è ancora più semplice. Possiamo infatti puntare anche su una coloratissima gonna lunga. Ovviamente facendo attenzione all’abbinamento di colori scarpa/gonna. Non ci resta che scegliere il taglio di capelli più trendy della stagione e saremo pronti ad affrontare la primavera.