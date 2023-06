A marzo dopo la forte correzione si formò un pattern che nella storia nel 90% dei casi aveva portato a un’inversione rialzista. Da inizio aprile frattanto si è svolta una stretta fase laterale con continui falsi segnali al rialzo e al ribasso. Come si esce da fasi del genere, dove ogni giorno un’ipotesi sempre prevalente, e il giorno successivo in minoranza? La storia dice: con un pattern di inizio direzionalità. E quali sono? A Wall Street tutto come da percorso campione: continuerà?

Come finisce una fase laterale

Diversi addetti ai lavori hanno cercato di studiare e definire algoritmi per anticipare la formazione di una fase laterale. Purtroppo non è possibile definire questa probabilità con più favore, e il motivo è davvero semplice. Non si può anticipare un prezzo con un suo derivato. Il derivato arriva sempre più tardi rispetto al primo. E allora oscillatori del genere non servono, perchè una fase laterale si vede ad occhio: i prezzi si muovono in orizzontale.

Come si esce quindi da questa fase? Con prezzi che continuano a formare barre giornaliere e settimanali con maggiore distanza fra minimo e massimo, e poi con una successiva esplosione di momentum, a volte un gap, che fa iniziare una fase direzionale.

Torniamo al breve termine.

A Wall Street tutto come da percorso campione: continuerà?

La giornata di contrattazione di giovedì 1 giugno si è chiusa in positivo, anche se in recupero dai minimi, e ai seguenti prezzi:

Dow Jones

33.061,57

Nasdaq C.

13.100,98

S&P500

4.221,02.

Per il momento la strada seguita nei primi 30 mesi di questo decennio sembrerebbe ricalcare quello che dice la storia: minimo decennale già formato, e per il 2023 minimo annuale alle spalle. Vedremo cosa accadrà.

I supporti di lungo termine sono i seguenti:

chiusura mensile superiore a :

Dow Jones

31.429

Nasdaq C.

10.982

S&P500

3.808.

Frattanto, il rialzo dovrebbe continuare nei prossimi 3/4 giorni se in chiusura di seduta giornaliera non verranno perforati al ribasso:

Dow Jones

32.586

Nasdaq C.

12.415

S&P500

4.109.

