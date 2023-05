Vestito lungo estivo e sneakers? Ecco come abbinarli e 3 outfit top per essere eleganti e slanciare la figura

Quando si parla di moda estiva le parole d’ordine sono leggerezza e comodità. È per questo che i vestiti lunghi morbidi e le sneakers sono sempre tra i capi più venduti. E se pensiamo che siano impossibili da mettere insieme ci sbagliamo alla grande. È il momento di capire come farlo con queste tre straordinarie idee di outfit.

L’estate è ormai alle porte ed è il momento di scoprire i capi più trendy della stagione. Vip e stelle dello spettacolo come Dua Lipa e Heidi Klum indicano la strada. Sarà ancora l’abito lungo il capo must have per coprire la pancia e snellire la silhouette. La vera domanda a questo punto è: cosa mettere ai piedi per essere allo stesso tempo comode ed eleganti.

I sandali sono una ottima soluzione. E quest’estate ne stiamo vedendo modelli meravigliosi. Ma c’è anche chi non riesce a rinunciare alle scarpe da ginnastica. Le prossime righe sono per loro. Vogliamo mettere insieme vestito lungo estivo e sneakers? Scopri subito come abbinarli per sembrare più magre ed essere sempre al top.

Il vestito lungo stile impero con spacchi laterali è il top con le sneakers

Il rischio quando si parla di abbinamento tra sneakers e vestito è quello di appesantire la figura e risultare più basse e tozze. Un problema che possiamo tranquillamente risolvere con un abito stile impero con spacchi laterali.

Gli spacchi laterali vanno preferiti agli orli lunghi perché fanno respirare le caviglie e danno slancio alla figura. Idem lo stile impero, che con la cintura sotto al seno “sposta la vita” verso l’alto. Scegliamo questo look con un paio di sneakers vintage basse e le nostre gambe non saranno mai sembrate così lunghe.

Sneakers vintage, giacca in jeans e abito lungo: l’abbinamento perfetto

Amiamo lo stile vintage rivisitato in chiave moderna? Allora spazio ai classici. Scegliamo un paio di scarpe vintage come le Samba, le Onitsuka Tiger o le Stan Smith. Aggiungiamo un vestito lungo bianco o nero (a seconda del colore delle sneakers) e completiamo il tutto con una giacca in denim.

Troppo poco colore? Nessun problema. Con un foulard colorato alla cintura e una borsa coordinata tutti si fermeranno a guardarci ammirati.

Vestito lungo estivo e sneakers? Come possiamo abbinarli se non vogliamo rinunciare ai fiori

Impossibile parlare di outfit estivi senza passare dai vestiti lunghi floreali. Tutti pensiamo che per non apparire come dei piccoli cioccolatini vadano abbinati ai sandali col tacco o alle zeppe. In realtà le passerelle ci dicono tutt’altro. Le ultime sfilate hanno mostrato che le sneakers con l’abito colorato a fiori sono l’abbinamento passepartout per il giorno e per la sera.

A patto di scegliere i modelli giusti. Il vestito a fiori non deve essere più corto del ginocchio. Le scarpe rigorosamente monocolore e abbinate alla borsa o al blazer. E se temiamo di essere troppo basse, un paio di sneakers chunky potrebbe salvarci la stagione.