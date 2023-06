3 azioni su 40 non si sono accodate al rialzo del Ftse Mib: forti ribassi in arrivo?

In una giornata che ha visto l’indice delle Blue Chip guadagnare oltre il 2%, 3 azioni su 40 non si sono accodate al rialzo del Ftse Mib. Quale potrebbe essere il loro futuro?

Brutta performance di Moncler che soffre della debolezza del settore moda: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Moncler (MIL:MONC) ha chiuso la seduta del 1 giugno in ribasso del 2,27% rispetto alla seduta precedente a quota 61,88 €.

Il segnale di allarme lanciato nell’articolo precedente ha trovato conferma nel ribasso registrato al termine di una seduta euforica sul Ftse Mib. Come dicevamo, infatti, sul titolo è scattato un segnale di acquisto che, però, per il momento non è ancora accompagnato da una conferma della tendenza rialzista. Affinché ciò accada, infatti, è fondamentale che venga rotta al rialzo la resistenza in area 64,41 €. Oltre questo livello, infatti, verrebbe confermato lo scenario che ha come probabile sviluppo i livelli indicati in figura.

Ovviamente, la mancata rottura della resistenza potrebbe favorire una nuova fase ribassista (linea tratteggiata) che troverebbe conferma nel caso di una chiusura giornaliera inferiore a 61,29 €.

In generale le azioni Moncler hanno sofferta della debolezza generalizzata del settore moda.

Ancora una volta il titolo Inwit fallisce l’attacco alle resistenze: le indicazioni dell’analisi grafica

Le azioni Inwit (MIL:INW) hanno chiuso la seduta del 1 giugno in ribasso dello 0,46% rispetto alla seduta precedente a quota 11,845 €.

L’impostazione del titolo è rialzista, ma per la seconda volta in pochi giorni si trova ad affrontare la forte area di resistenza a 11,941 € e il tentativo è fallito. Una chiusura giornaliera superiore a questo livello potrebbe favorire uno sviluppo delle quotazioni secondo i livelli indicati in figura.

I ribassisti, invece, potrebbero prendere il controllo della tendenza nel caso di una chiusura giornaliera inferiore a 11,629 €.

3 azioni su 40 non si sono accodate al rialzo del Ftse Mib, ma le azioni NEXI sono quelle messe peggio: le indicazioni dell’analisi grafica

Le azioni NEXI (MIL:NEXI) hanno chiuso la seduta del 1 giugno a quota 7,32 €, in ribasso dello 0,11% rispetto alla chiusura della seduta precedente.

L’impostazione del titolo è chiaramente ribassista, con il ribasso che potrebbe continuare fino in area 7,098 € e oltre, nel caso di una chiusura giornaliera sotto questo livello.

Una ripartenza al rialzo potrebbe essere confermata da una chiusura giornaliera superiore a 7,559 €. In caso contrario il ribasso potrebbe continuare fino in area 7,098 € e oltre, nel caso di una chiusura giornaliera sotto questo livello.

