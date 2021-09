Spesso siamo indecisi su come sfruttare il poco tempo libero del fine settimana. Come già noto però il nostro Bel Paese offre tantissime opzioni per trascorrere qualche giorno in serenità, circondati da arte, cultura, attività ed esperienze culinarie.

Ma quali sono i posti più gettonati grazie alle meraviglie da vedere e ai servizi che offrono?

Ecco la classifica delle migliori città da visitare in Italia per un week-end romantico all’insegna di buon cibo e cultura.

In riferimento all’ultimo rilevamento ufficiale ISTAT 2018, c’è stato un incremento di 429 milioni di persone rispetto al 2017.

I numeri ci dicono che la maggior parte del flusso viene dai turisti stranieri. Dalla Germania 58,6 milioni, Francia 14,2 milioni, Regno Unito 14 milioni. Gli Stati Uniti portano in Italia 14,5 milioni, la Cina 5,3 milioni.

La classifica

Stando alla nostra classifica delle città più visitate la protagonista indiscussa è Roma con 29 milioni. Il connubio tra una città che raccoglie secoli di cultura e una cucina gustosissima tra piatti come carbonara e cacio e pepe, è l’ideale per vivere l’emozione di una meta unica, culla della storia del nostro Paese.

Segue Milano con 12,1 milioni di visitatori l’anno. Duomo, Pinacoteca di Brera, Castello Sforzesco sono le attrazioni più gettonate. Ma Milano è una calamita anche per gli appassionati della moda con la Milano Fashion Week e l’evento del Festival del Salone del mobile. L’incanto di Venezia tra il canal grande, le sarde in saor e il baccalà nei bacari e le bellissime calli attrae 12 milioni l’anno. I turisti impazziscono per questa città mistica che rimane sospesa sull’acqua. Al quarto posto c’è Firenze con sopra 10 milioni. La città patria del Rinascimento piace tantissimo per l’architettura, e i tesori dei musei come Uffizi, Bargello e Gallerie dell’Accademia. Segue poi Rimini.

Napoli con 3,5 milioni è all’11° posto nella classifica italiana ed è la prima città del sud Italia per le presenze. Tra la Napoli sotterranea, Piazza del Plebiscito, Castel dell’Ovo, sfogliatelle e babà non ci sorprendiamo che questo luogo sia amato da stranieri e italiani. Se abbiamo modo di visitarla è doveroso assaggiare la regina della cucina italiana: sua maestà la pizza.

Insomma ognuna di queste città ha le sue caratteristiche adatte a gusti ed esigenze diverse. Nessuna ci deluderà nell’intenzione di vivere qualche giorno da dedicare a musei, prodotti tipici e piatti della tradizione, che sia in famiglia o in compagnia del proprio partner.

Oltre alle mete urbane, il 53 % dei flussi è direzionato verso i comuni costieri. Tra i più gettonati, i borghi della Liguria con le Cinque Terre e Portofino, e la Costiera Amalfitana. Per non parlare dei centri marittimi di Sicilia e Sardegna.

Per quanto riguarda l’ambito degli agriturismi, Grosseto è al top con 217 strutture. Vieste invece in provincia di Foggia ha il primato per campeggi e villaggi turistici (84). Cortina D’Ampezzo invece è la padrona indiscussa della montagna con più di 20 strutture tra hotel e impianti dedicati al turismo montanaro.