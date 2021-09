Il cambio di stagione tra l’estate e l’inverno può essere molto fastidioso, perché talvolta ci alziamo dal letto con vari malesseri. Come stanchezza, gonfiori addominali e una strana irritabilità. Infatti, questa prima colazione è ideale per eliminare la stanchezza da cambio di stagione. In effetti, ci sono però alcuni alimenti che, se assunti con regolarità al mattino, possono farci ritrovare il benessere e migliorare il tono dell’umore.

Per affrontare il cambio di stagione senza problemi, abbiamo bisogno di iniziare la giornata con un pasto energetico ma equilibrato. Con alimenti ricchi di fibre, di vitamine preziose, di sali minerali, calcio, magnesio e potassio. Assumendo pochissimi grassi e solo quelli che fanno bene al cuore che sono principalmente tre.

Intestino vivace con l’avena

L’avena è una importantissima fonte di fibre, contiene soprattutto i betaglucani. Sono sostanze che migliorano l’attività intestinale, favoriscono la digestione e contribuiscono al mantenimento di livelli perfetti di colesterolo. L’avena consumata a colazione dà subito un ottimo senso di sazietà. Risulta utile anche per combattere la fame serale. Possiamo gustare un pugno di fiocchi d’avena in un bicchiere di latte caldo oppure bere un bicchiere di latte d’avena. In alternativa mescoliamo un cucchiaio di crusca d’avena, che è un forte acceleratore del metabolismo, con uno yogurt magro o di soia. Lo zucchero non serve: l’avena è già dolce. Lo zucchero magari usiamolo per fare uno scrub labbra fai da te dolce o piccante per un sorriso da top model.

Il kiwi è il nostro scudo immunitario

Il kiwi, se piace, è un frutto delizioso, ottima fonte di fibre, dal colore brillante. Non tutti sanno che è uno dei più ricchi di vitamina C, alleato del benessere e del nostro sistema immunitario. Gustiamolo ben maturo tutti i giorni alla prima colazione, durante il cambio di stagione. Il suo consumo ci aiuterà a regolare la funzionalità intestinale e a eliminare la pancia gonfia.

Ogni tanto ci vuole una mandorla

Teniamo un sacchetto di mandorle in tasca o in borsa per correre a ripari quando arriva la stanchezza. Una mandorla alla pausa caffè, se lavoriamo in casa o in ufficio, è quello che ci vuole. Sono un concentrato di gusto, ma anche di benessere. Le mandorle sono ricche di acidi grassi mono e polinsaturi. Ma contengono anche minerali come potassio, magnesio e calcio che contrastano immediatamente la stanchezza e la spossatezza.